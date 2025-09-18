La Policía Nacional incorpora en Málaga un vehículo integral de documentación puesto en marcha en la provincia

La Policía Nacional incorpora a su flota un vehículo integral de documentación puesto en marcha en la provincia de Málaga. - CNP

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha incorporado a su flota un Vehículo Integral de Documentación (Vidoc) con puesta en funcionamiento en la provincia Málaga, que ya ha estado esta semana en la localidad de Álora y este jueves se encuentra en Coín, con el fin de acercar a la ciudadanía los trámites documentales cuya competencia es exclusiva del cuerpo.

Así lo han informado en una nota, en la que han indicado que su puesta en marcha permite "aproximar a los ciudadanos aquellos trámites relacionados con su documentación que hasta ahora se venían realizando de manera exclusiva en dependencias de Policía Nacional, como por ejemplo la expedición del pasaporte español; actualización de los certificados digitales del DNI y la expedición del mismo.

Las localidades donde no cuentan con comisaría, antes de la llegada del Vidoc requerían de un despliegue policial previo para obtención de datos del ciudadano e impresiones dactilares, a continuación se expedía la documentación en dependencias policiales y luego se acudía de nuevo al municipio para la entrega del documento.

Estos vehículos han sido desarrollados dentro del Plan de Identidad Digital de la Dirección de la Policía para mejorar la eficacia, accesibilidad y eficiencia de los servicios públicos digitales a la ciudadanía y empresas, han apuntado.

Este despliegue aporta las mismas funcionalidades que una Unidad de Documentación fija, se puede expedir tanto el DNI como el pasaporte en un mismo acto y además de manera inmediata en cualquier población del territorio español. Asimismo en estos vehículos se podrán actualizar los certificados digitales del DNI, ya que cuentan con un punto de actualización de DNIe portátil.