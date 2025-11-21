La Policía Nacional interceptó tres drones no autorizados durante el dispositivo por el Iroman 70.3 en Marbella

Advierten de las consecuencia (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Aérea de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Málaga interceptó durante la pasada celebración del mundial Iroman 70.3 en la localidad malagueña de Marbella, a principios del presente mes de noviembre, tres drones no autorizados durante el dispositivo de seguridad.

Así lo han informado a través de un comunicado en el que ha advertido de las consecuencias de utilizar vehículos aéreos no tripulados que no cumplan los requisitos legales, al tiempo que han recordado que las sanciones económicas oscilan entre los 1.000 y los 225.000 euros.

Según han manifestado desde la Comisaría provincial, esta unidad es especialista en vigilancia y control del espacio aéreo en entornos sensibles y una de sus principales funciones es detectar, neutralizar e interceptar aeronaves no autorizadas.

Por eso, han explicado que dentro del operativo de seguridad en torno a la celebración del Iroman 70.3 en la localidad marbellí y "con la intención de garantizar el normal desarrollo del evento", mediante el uso de sistemas antidrón de la Unidad Aérea se detectaron drones no autorizados que operaban en las inmediaciones del recorrido.

Tras la identificación de los pilotos, se llevó a cabo la correspondiente interceptación de los aparatos, ya que los mismos carecían de las autorizaciones y de las coordinaciones aeronáuticas exigidas.

Según han indicado, este tipo de actuaciones policiales lleva consigo la propuesta de sanción correspondiente ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) por las infracciones cometidas por el usuario y contempladas en la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea, cuyo importe puede alcanzar cifras elevadas.

Así, han señalado que este tipo de actuaciones se enmarca dentro de las tareas habituales de la Unida Aérea Territorial de Andalucía Oriental con sede en Málaga --la integran pilotos de helicópteros y especialistas en drones y sistemas antidrón--.

Entre sus principales funciones se encuentran la detección, neutralización e intervención de aeronaves que sobrevuelan sin autorización y sin la coordinación de operaciones aéreas con fines de seguridad.

Desde la Policía Nacional han recordado que todas las operaciones con estos aparatos deben cumplir la normativa vigente, incluso con aquellos de menos de 250 gramos que aunque no requieren formación previa, sin embargo es obligatorio en todo caso consultar las restricciones en el espacio aéreo en Enaire Drones e igualmente cumplir los requisitos legales como el resto de drones de mayor peso.

En este sentido, han precisado en la nota que el pasado años 2024, el 90%de las sanciones tramitadas por uso de aeronaves en Andalucía Oriental han sido a estos drones de pequeño tamaño.

Además, han considerado importante señalar que "incumplir estas normas puede poner en riesgo la seguridad y que podría llevar consigo sanciones cuyo alcance no es ninguna nimiedad, oscilan entre los 1.000 y los 225.000 euros" y han destacado que en lo que va de año el tráfico aéreo se ha visto interrumpido en cinco aeropuertos españoles por avistamientos de drones no autorizados, lo que puede conllevar elevadas sanciones administrativas, incluso si existe dolo en la acción responsabilidad penal.