PP-A aborda urgencia de adoptar medidas para favorecer el acceso a la vivienda y debate sobre aumento de edificabilidad

Una mesa redonda con Rocío Díaz, Marifrán Carazo y José María Bellido, entre otros, ha abordado la vivienda como tema central en un acto enmarcado en la presentación de la XVIII Unión Interparlamentaria del PP.

MÁLAGA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP andaluz ha abordado las medidas urgentes que se deben poner en marcha para favorecer el acceso de la población a la vivienda. El aumento de la edificabilidad y su inclusión en una hipotética modificación de la Ley del Suelo ha sido uno de los aspectos que se han debatido en un encuentro en Málaga.

La mesa redonda para este debate ha tenido lugar este jueves en el marco de la presentación de la XVIII Unión Interparlamentaria del PP bajo el lema 'Nuestra prioridad, el acceso a una vivienda'. La coordinadora de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del PP-A, Rocío Díaz, ha moderado una mesa con el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido; y la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

Asimismo, han participado el presidente de la Federación de Promotores y Constructores de Andalucía (Fadeco), Ignacio Peinado; y el presidente de la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo de Andalucía (AVS Andalucía), José María López Cerezo

En su intervención inicial, Díaz ha criticado que España entre en 2026 sin un Plan Estatal de Vivienda. "Creo que eso lo que hace es generar una inseguridad jurídica tremenda y pone en riesgo muchas de las viviendas que tenemos planificadas comunidades autónomas y ayuntamientos", ha dicho.

"El Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno de María Jesús Montero, nos tiene acostumbrados a prometer cifras de vivienda que no sabemos dónde están, a intentar sacar adelante planes que no llegan a ningún lado", ha añadido Díaz.

Ignacio Peinado ha pedido "un alto al fuego para poder colaborar en este problema" de la vivienda, a la vez que ha puesto en valor la colaboración público-privada; mientras que José María López Cerezo ha puesto el acento en la construcción de vivienda asequible, toda vez que el sector público es el que dispone de suelo barato. "En esta situación de emergencia, la vivienda protegida, la vivienda asequible es la salida, está claro", ha afirmado.

Marifrán Carazo ha destacado la necesidad de los ayuntamientos de disponer de normativa que permita liberar suelo de forma ágil y flexible. "Necesitamos normativa que ofrezca seguridad jurídica y poder desde los ayuntamientos ofrecer seguridad jurídica a los promotores", ha dicho.

La regidora 'popular' de Granada también ha puesto en valor las iniciativas del PP para procurar esa agilidad en las normas, y ha puesto el ejemplo de la aprobación de la nueva ordenanza de edificación en Granada. También ha destacado la regulación de aspectos como la rehabilitación o las licencias de construcción de viviendas.

Carazo ha criticado "una ley estatal que genera inseguridad jurídica y que está propiciando la no construcción en determinadas ciudades", y ha apuntado que lo que hace el Gobierno de España es "aportar problemas a numerosas ciudades" elevando el precio de la vivienda.

Por su parte, José María Bellido ha invitado a reflexionar sobre el modelo en el que crecen las ciudades y el urbanismo en España, y ha defendido que los ayuntamientos deben armonizar el crecimiento de la ciudad basándose en un criterio de sostenibilidad económica.

Ha criticado las dificultades que han sufrido y sufren las administraciones locales "con cientos de planes generales parados en los tribunales, con consecuencias negativas para cientos de vecinos". "Si no hay seguridad jurídica, si no hay planes, el resto del sistema se cae. Necesitamos que esos suelos salgan rápido, porque si no hay suelo, no hay vivienda. Y necesitamos que esos suelos salgan a un precio razonable", ha expuesto el alcalde de Córdoba.

"Pero si ponemos muchas cargas, si el precio de la construcción se nos dispara, si el precio del suelo se dispara, si cualquiera de esos tres componentes se nos dispara... --el sistema-- vuelve a caerse", ha ahondado Bellido en su reflexión.

El regidor 'popular' ha puesto en valor en este punto la combinación de agilidad y seguridad jurídica para poner a deposición los suelos para construir vivienda.

Rocío Díaz ha vuelto a tomar la palabra para poner en valor que desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía "se han hecho los deberes, se han ido dando pasos firmes y encaminados" en materia de vivienda.

"Primero se hizo ese plan Vive, después se aprobó la Lista, se aprobó el reglamento en tiempo récord. Después llegó el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda que adelantaba algunas de las medidas de la Ley de vivienda de Andalucía, y ya por último se ha aprobado esa Ley de Vivienda que va a entrar en vigor el próximo día 24 de enero", ha valorado Díaz.

La moderadora de la mesa también ha destacado el decreto que permitió una bolsa de suelo para municipios de mayores 100.000 habitantes, "que el primer ayuntamiento que se adhirió al decreto fue Málaga, porque Málaga siempre intenta en materia de vivienda estar siempre el primero en todos los sitios".

En su segunda intervención, el presidente de Fadeco ha instado al PP a que si llega al Gobierno central, se centre en la Ley del Suelo, en su modificación urgente, de forma que "en todos los nuevos sectores se pueda incrementar un 30% la edificabilidad y el número de viviendas de todo el sector" .

A raíz de esta intervención, José María Bellido ha compartido esta idea sobre la edificabilidad, y ha dicho que le parece bien "ligar los aumentos de edificabilidad a los incrementos también de vivienda y de vivienda asequible", y ha añadido que "creo que tiene que ir ligado a una seguridad jurídica".

"Es decir, que haya unas reglas claras desde un primer momento sobre con qué criterios se van a autorizar esos aumentos de edificabilidad en cada plan, para no caer en errores o en arbitrariedad luego a la hora de que el ayuntamiento decida quién sí o quién no", ha expuesto el alcalde de Córdoba.

"Esos aumentos de edificabilidad, por poco que sean, hay que valorar también qué impacto tienen en la calidad de vida futura, porque al final más vecinos son también más necesidad de servicios públicos, transporte público, recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, colegios, centros de salud...", ha añadido Bellido.

Además, y poniendo como ejemplo la ciudad de Córdoba, ha defendido que los ayuntamientos tienen que generar un ordenamiento que garantice nuevos suelos en desarrollo.

Por su parte, Marifrán Carazo, ha señalado que "ante una situación que es prioritaria, un debate que es nacional y un debate que tenemos presente en todas nuestras ciudades, hay que tomar medidas que han de ser excepcionales". Así, ha defendido que existe una situación de emergencia social respecto a la vivienda.

La alcaldesa de Granada ha recordado cómo se impulsó el aumento de la edificabilidad que permitió mejorar la planta hotelera en una ciudad turística como la que rige. "Hay que abordar la construcción de vivienda en suelo disponible, pero también favorecer la rehabilitación y la regeneración urbana en muchas ciudades", ha insistido.

Carazo también ha defendido las ayudas, especialmente para los jóvenes, para acceder a la vivienda, punto en el que ha destacado el acuerdo alcanzado en su ciudad con una entidad financiera. Y ha subrayado la importancia de la fiscalidad, punto en el que ha valorado el esfuerzo del Gobierno andaluz en su tramo autonómico de recaudación del IRPF.

Rocío Díaz ha cerrado las intervenciones de la mesa lamentando que frente a las propuestas de diálogo continuo y permanente de las administraciones gobernadas por el PP, "no tenemos esa facilidad de diálogo con el Gobierno de España". También ha destacado la escucha que presta la Junta y la consejería que dirige a las propuestas que le han realizado los ayuntamientos en materia de vivienda, así como la implicación de los colegios profesionales.