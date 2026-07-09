El PP acusa al Gobierno de preparar en Málaga "su última gran estafa política" con presupuestos "sin crédito"

Archivo - El coordinador general de los 'populares' malagueños, Cristobal Ortega, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

Ortega recuerda los "cuatro años sin inversiones reales en la provincia" MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado este jueves que el Gobierno de España prepara "la última gran estafa a Málaga" con unos Presupuestos Generales del Estado que "no tienen ningún crédito" después de cuatro años de abandono inversor en la provincia.

Ortega ha respondido así al anuncio del Gobierno sobre la inclusión de proyectos de movilidad para la Axarquía y la Costa del Sol Oriental en las cuentas estatales y ha advertido de que "Sánchez es capaz de prometer hasta Eurodisney con tal de intentar engañar otra vez a los malagueños y tapar con promesas sin credibilidad los peores resultados de la historia del PSOE en Málaga".

El dirigente 'popular' ha recordado en un comunicado que el Ejecutivo de Sánchez y Montero "recaudó 6.300 millones de euros en la provincia sólo en 2025 mientras Málaga recibió cero inversiones reales", una cifra que, ha señalado, "retrata perfectamente el desprecio del Gobierno a esta tierra".

"Han tenido a Málaga tres meses sin conexión directa por AVE, mantienen el Cercanías saturado, han dicho no al auditorio, siguen sin resolver el tren litoral y ahora pretenden vendernos como que van a incluir lo que llevan años bloqueando", ha criticado.

Ortega ha señalado que "la movilidad de la Axarquía no se arregla con titulares ni con reuniones de última hora, sino con partidas presupuestarias concretas para la mejora de la A-7 Oriental, el impulso del tren litoral y nuevas conexiones que respondan al crecimiento real de la provincia".

"El problema es que el Gobierno ya no tiene credibilidad en Málaga", ha afirmado el coordinador general y ha subrayado que "cada vez que Sánchez necesita oxígeno político aparece un plan, una promesa o un anuncio, pero nunca aparecen las máquinas, las licitaciones ni las obras".

Asimismo, ha rechazado que el Ejecutivo intente "echar balones fuera" señalando a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos, cuando "las grandes infraestructuras del Estado dependen del Gobierno de España y llevan años guardadas en un cajón".

Por último, Ortega ha exigido al Gobierno que deje de utilizar Málaga "como decorado de propaganda" y detalle "qué proyectos va a financiar, con cuánto dinero, en qué plazo y cuándo van a empezar las obras", porque "Málaga ya no compra más humo ni más promesas vacías del sanchismo".