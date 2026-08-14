El PP acusa al PSOE de "instrumentalizar la tragedia" de incendio de Benalmádena y exige dimisión de Navas

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MÁLAGA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha exigido este viernes la dimisión del secretario general del PSOE de Benalmádena, Víctor Navas, "por financiar y promover desde su partido una protesta vecinal utilizando el dolor de los vecinos y familiares del incendio del municipio malagueño de Benalmádena que costó la vida a una madre y sus dos hijos en Arroyo de la Miel".

Carmona ha acusado a los socialistas benalmadenses de "instrumentalizar la tragedia" para "atacar" al alcalde cuando "son ellos los que deberían dar explicaciones por su nula inversión en bomberos cuando gobernaron de 2015 a 2023".

De esta forma, ha mostrado su "más absoluto rechazo" a que el PSOE de Benalmádena "se haya ofrecido a sufragar una pancarta contra el alcalde Juan Antonio Lara y esté organizando la movilización de vecinos a través de grupos de WhatsApp, utilizando una concentración que nace de una legítima preocupación ciudadana por las condiciones del servicio de Bomberos", ha detallado el PP en un comunicado.

"Lo que ha hecho, si se confirma que ha utilizado recursos y estructuras de su partido para apropiarse políticamente de esta concentración, es de una enorme bajeza política y moral. Es impropio de alguien que ha sido alcalde de esta ciudad y que conoce perfectamente la responsabilidad que implica gestionar un servicio de emergencias. No puede utilizar una tragedia que ha causado un dolor inmenso para intentar obtener un rédito político", ha añadido.

Por ello, Carmona ha exigido a Navas que "deje de esconderse detrás de los vecinos y que explique por qué no solucionó los problemas del Cuerpo de Bomberos cuando era alcalde".

"Los benalmadenses merecen una oposición responsable y unos políticos que estén a la altura de las circunstancias. Benalmádena necesita soluciones, no pancartas partidistas; necesita respeto por sus Bomberos, no manipulación; y necesita políticos que trabajen por la ciudad, no que utilicen el dolor de sus vecinos para intentar recuperar la alcaldía", ha insistido.

También el dirigente 'popular' considera "especialmente grave" esta actitud "porque Víctor Navas no es un observador ajeno a la gestión de los Bomberos de Benalmádena: fue alcalde durante ocho años y abandonó el Ayuntamiento en 2023 dejando pendientes precisamente muchas de las cuestiones que ahora pretende utilizar políticamente contra el actual Gobierno".

Por ello, Carmona ha recordado que "la plantilla actual de Bomberos mantiene el mismo número de efectivos desde 2021, año en el que Navas todavía era alcalde de Benalmádena". "Resulta difícil encontrar un ejemplo mayor de cinismo político que el de quien tuvo durante años la responsabilidad directa de solucionar un problema y ahora pretende presentarse como parte de la solución utilizando una tragedia como la ocurrida", ha afirmado.

De igual modo, el secretario general del PP de Málaga también ha recalcado que "Navas conocía desde 2022 la insuficiencia de la plantilla, después de que la propia Jefatura de Bomberos se lo trasladara por escrito y planteara la necesidad de crear hasta seis nuevos puestos".

"Cuando Navas era alcalde de Benalmádena, se lo comunicaron los propios responsables del servicio. Tuvo tiempo, tuvo la responsabilidad y tuvo la oportunidad de actuar. Y no movió un dedo", ha criticado Carmona.

Frente a ello, ha subrayado que el Gobierno municipal de Juan Antonio Lara "ha puesto en marcha durante el actual mandato distintas convocatorias de empleo para ampliar la plantilla en 12 efectivos, procedimientos que actualmente se encuentran en tramitación".

Por otro lado, Carmona también ha valorado el estado en el que el actual equipo de gobierno encontró las instalaciones del parque de Bomberos y ha destacado "las graves deficiencias en materia de seguridad y salud para los propios profesionales, algunas de ellas arrastradas desde 2011 y que continuaban pendientes cuando Navas abandonó la alcaldía en 2023".

El dirigente 'popular' ha incidido en que el actual Gobierno municipal "ha acometido mejoras en las instalaciones de Bomberos, ha dignificado los espacios de trabajo y ha actuado sobre las condiciones de los profesionales, incluyendo mejoras y equipamiento".

Además, ha continuado, "el Ayuntamiento está trabajando en una solución estructural con el nuevo Centro Municipal de Emergencias, cuyo anteproyecto ya ha sido redactado y cuyo desarrollo urbanístico se encuentra en tramitación".

Carmona también ha recordado que el Gobierno de Juan Antonio Lara está realizando "una inversión sin precedentes" para modernizar los medios materiales del servicio.

Al respecto, ha señalado que "el Ayuntamiento presentó en junio tres nuevas autobombas, una urbana pesada, una urbana ligera y una rural pesada, con una inversión de 1,1 millones de euros, destinadas a renovar y ampliar la flota de Bomberos y mejorar su capacidad de respuesta ante incendios urbanos, forestales, inundaciones y otras emergencias".

Por último, también ha destacado inversiones "por más de 1,3 millones de euros en tres nuevos vehículos contra incendios, junto a otras actuaciones y suministros destinados al servicio". "Los hechos demuestran quién está trabajando por los Bomberos y quién tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo", ha concluido Carmona.