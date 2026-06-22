PP advierte de okupaciones y critica que "miedo de propietarios a alquilar mantiene vacías 150.000 viviendas" en Málaga

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en un encuentro de trabajo con la portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez. - PP

MÁLAGA 22 Jun. (EUROPA PRESS) - La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha alertado de que la provincia "acumula una media de 450 okupaciones de viviendas cada año, lo que supone más de una por día, según datos del Ministerio del Interior"; y ha lamentado que "precisamente ese miedo mantiene más de 150.000 viviendas vacías en la provincia".

Tras mantener un encuentro de trabajo con la portavoz de Interior del grupo 'popular' en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez, Navarro ha incidido en "el impacto directo que tiene esta problemática en el déficit de viviendas en la provincia". "El miedo a la inquiokupación retira viviendas del mercado porque los propietarios se sienten desprotegidos", ha sostenido.

Navarro ha aludido a la ley estatal de vivienda, una normativa impulsada por Pedro Sánchez "que ha favorecido y ha generado un clima de impunidad para aquellos que han querido okupar una vivienda" y ha incidido en un comunicado en que esta normativa "ha desincentivado que el propietario pueda poner su segunda vivienda en el mercado del alquiler por ese miedo y ese riesgo a que la okupen".

"Es normal que la gente tenga miedo y eso está provocando que propietarios que tienen sus pequeños ahorros invertidos en una segunda vivienda para recibir un complemento a su renta o incluso para financiar la hipoteca de esa vivienda, que no la alquilen simple y llanamente por ese miedo a que la okupen", ha explicado.

Por su parte, Vázquez ha manifestado que los datos de okupación de viviendas son "tremendos en el conjunto de España, con más de 16.000 al año". En este sentido, ha recordado la ley antiokupación del PP, aprobada en el Senado y "que se ha paralizado 84 veces en el Congreso de los Diputados, la cual permitiría desalojos en 24 horas, impediría el empadronamiento de okupas y el corte de suministros en viviendas okupadas".

"Al okupa hay que desokuparlo y al propietario, protegerlo", ha enfatizado la dirigente 'popular', al tiempo que ha exigido al Gobierno de Sánchez "que atienda esta problemática y la falta de viviendas en el mercado".

En este sentido, ha defendido que "sentirse seguros es también que las personas que han ahorrado toda su vida para tener una vivienda, la puedan alquilar con la seguridad jurídica que en estos momentos no se tiene".

"En el país --ha recordado-- hay un déficit de 750.000 viviendas y según el Banco de España ese dato llegará al millón en 2030, por lo que ha insistido en la protección jurídica para que la ciudadanía pueda alquilar sin problemas, así como un protocolo antiokupación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con carácter inmediato".

"Si no quieren aprobar la ley, que el señor Marlaska haga ya posible este protocolo para que la policía pueda entrar y desokupar al okupa y proteger al propietario", ha enfatizado.

Asimismo, Vázquez ha afirmado que Marlaska y la directora de la Guardia Civil "tenían que haber dimitido por dignidad, porque pertenecen a las cloacas, son cloacas y es indigno ver cómo la Guardia Civil ha tenido que investigar a su cúpula por bloquear su trabajo en la investigación de casos de corrupción".

En este punto, ha defendido el trabajo de la Guardia Civil, que está luchando "con medios obsoletos contra el narcotráfico, una de las peores lacras que están sufriendo las costas andaluzas y los agentes, que se están jugando la vida y están totalmente abandonados".

Tras aludir "al déficit de 1.200 efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional en Málaga, que en el conjunto de Andalucía superan los 5.000", la portavoz de Interior del PP en el Congreso ha reclamado "más medios para la lucha contra el narcotráfico en la provincia".

Vázquez ha destacado las últimas reuniones mantenidas en diversos ayuntamientos de la provincia con concejales de seguridad, que han permitido al grupo 'popular' en la Cámara Baja registrar 17 iniciativas, que incluyen preguntas, solicitudes de comparecencia de la secretaria de Estado de Seguridad y de la directora de la Guardia Civil, así como proposiciones no de ley sobre esta materia.