El PP advierte que Sánchez es el presidente "que más caro le puede salir a los malagueños"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en la junta directiva provincial de la formación. - PP MÁLAGA

CÁRTAMA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha advertido este jueves de que Pedro Sánchez es "el presidente que más caro le puede salir a los malagueños" y ha subrayado que "lo que está en juego no es tener más o menos ministerios o gastar más o menos dinero; lo que está en juego es España y la democracia".

Así lo ha expuesto junto al presidente del PP de Cártama (Málaga), Pedro Pardo, durante la celebración de la Junta Directiva Provincial de la formación, donde ha afirmado que el PP de Málaga "sale a ganar" de cara a las próximas citas electorales. "Estoy convencida de que este partido superará las 49 alcaldías que tiene ahora y llegará a todos los rincones de la provincia", ha destacado.

De este modo, ha incidido en que "este es el año de las municipales, pero también el año en el que podremos ver ese cambio que necesita España, con el PP y Alberto Núñez Feijóo al frente de este país. Salimos a por todas, se lo debemos al conjunto de Málaga, de Andalucía y de España".

Sin embargo, la dirigente 'popular' ha lamentado que el alcalde socialista de Cártama "se aferre a la supervivencia política de Sánchez". En esta línea, ha incidido en que Gallardo "es como el niño de El Sexto Sentido, es el único que cree en la supervivencia de Sánchez".

"El PSOE de Cártama fue el primero que levantó la bandera y estrechó la mano de Sánchez y lo ha demostrado con su intención de amordazar a los vecinos, que es lo que hace el sanchismo, al no convocar la movilización del pasado 2 de septiembre en apoyo a Ceuta y para que los ciudadanos expresaran libremente su malestar por la inacción del Gobierno", ha explicado, al tiempo que ha apuntado que fue el PP el que convocó dicha concentración, en la que participaron más de un millar de personas.

Navarro ha reprochado igualmente al presidente del Gobierno "que imponga a los ceutíes una nueva realidad estructural con miles de migrantes" y ha cuestionado: "Qué es lo siguiente, que asumamos una nueva realidad territorial sin Ceuta ni Cataluña?". "No tiene ni pies ni cabeza", ha abundado.

"Esto no es un gesto de indolencia por parte del Ejecutivo, es parte de un plan para acabar con la reputación y el prestigio de nuestro sistema democrático y parlamentario, denigrando el papel de las Cortes generales, pero también con esos ataques a la justicia e incluso ignorando a las comunidades autónomas y ninguneando a la Monarquía", ha aseverado.

Un plan, ha apostillado, que "también lleva incluido el machaque fiscal al que estamos sometidos los ciudadanos para pagar los favores a los independentistas y para asumir la cobertura de nuevos ciudadanos, como estamos viendo con esa regularización masiva de inmigrantes".

Por su parte, Pardo ha reivindicado que "Cártama merece mucho más que un alcalde sanchista" y ha incidido en que el municipio es "la entrada a una de las comarcas que más aporta al avance de Málaga y del Guadalhorce, y que ven cómo Málaga y su área metropolitana están creciendo de forma natural hacia el interior". "Por eso es tan importante que demos aquí ese giro electoral para montarnos al tren de progreso del resto de grandes ciudades de la provincia", ha dicho.

"Necesitamos una Málaga fuerte y una comarca valiente; no podemos permitir que la entrada al Guadalhorce siga siendo un freno para el desarrollo del área metropolitana y de esta comarca", ha concluido.