PP afirma que Sánchez no asistió ayer al funeral por la víctimas "porque sabía que lo iban a abuchear"

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo (Fotografía de Archivo) - EUROPA PRESS

ANTEQUERA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, se ha mostrado convencido este miércoles de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no asistió ayer en la catedral de Toledo al funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda porque sabía que le "iban a pitar y a abuchear".

En declaraciones a los medios de comunicación en Antequera (Málaga), Bendodo ha manifestado que Sánchez "volvió a tomarle el pelo a los españoles" cuando dijo que no iría al funeral de Toledo porque él no acude a "actos religiosos".

"Y volvió a mentir a los españoles, porque hasta en seis ocasiones, ha asistido a actos y funerales religiosos", según Bendodo, quien se ha referido, por ejemplo, a la asistencia del presidente del Gobierno a los actos religiosos por los fallecimientos de la soprano Monserrat Caballé o del expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara.

"Los españoles no son tontos y saben que Pedro Sánchez no fue al funeral ayer porque le iban a pitar y a abuchear, y saben que, efectivamente, es el responsable" de los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz (Córdoba), según ha añadido.

Para Bendodo, "la corrupción que rodea al presidente del Gobierno es la responsable de estos dos accidentes y de las víctimas; esa es la realidad, un presidente sin empatía y sin alma que no estuvo en en funeral por las víctimas de Adamuz ni ayer por las de Urda".