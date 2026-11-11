El PP asegura que el Cercanías "refleja las dos caras del Gobierno de Sánchez en Málaga: el colapso y el abandono"

La alcaldesa de Torremolinos (Málaga) y candidata del PP de Málaga al Senado, Margarita del Cid junto a otros respresentantes de la formación. - PP MÁLAGA

CÁRTAMA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Torremolinos (Málaga) y candidata del PP de Málaga al Senado, Margarita del Cid, ha criticado este miércoles que "el Cercanías refleja las dos caras del Gobierno de Sánchez en Málaga: el colapso y el abandono", en referencia a la "saturación" que sufre la línea C1, que conecta Málaga con Fuengirola, y a las "deficiencias" de la C2, que presta servicio al Valle del Guadalhorce.

Del Cid ha advertido de que la situación de ambas líneas "responde a un mismo problema de falta de planificación y de inversiones que estén a la altura del crecimiento de nuestra provincia" y ha incidido en que "los malagueños llevan demasiado tiempo sufriendo las consecuencias de unas infraestructuras ferroviarias que no responden a sus necesidades".

En este sentido, ha señalado que "la C1 está absolutamente saturada, con incidencias recurrentes y una capacidad que hace tiempo que se ha quedado pequeña para la Costa del Sol, mientras que la C2 representa la otra cara del problema: las frecuencias insuficientes y el abandono de una conexión fundamental para el Guadalhorce".

La dirigente 'popular' ha puesto el foco en la situación de los vecinos de Campanillas, Cártama, Pizarra y Álora, que dependen de esta línea para acudir al trabajo, estudiar o realizar gestiones en la capital. "No es razonable que haya franjas horarias en las que los usuarios tengan que esperar hasta dos horas entre un tren y el siguiente. Y si además se produce una avería o una cancelación, el problema se multiplica", ha lamentado.

Del Cid ha subrayado, además, que "hablar de movilidad es también hablar de vivienda", al considerar que unas buenas conexiones ferroviarias permitirían ampliar las posibilidades residenciales de muchas familias, especialmente de los jóvenes.

"En una provincia donde acceder a una vivienda es cada vez más difícil, necesitamos que vivir en un municipio y trabajar en otro sea una alternativa real. No podemos pretender que las familias encuentren oportunidades fuera de las zonas más tensionadas si después no les ofrecemos un transporte público fiable para desplazarse", ha explicado.

Según ha insistido, las soluciones deben abordar conjuntamente los problemas de ambas líneas. "La C1 necesita recuperar capacidad y fiabilidad, y la C2 requiere un verdadero impulso, con más circulaciones, mejores frecuencias e inversiones que permitan responder a la demanda", ha afirmado, además de reclamar "un plan de actuaciones concretas, con plazos y compromisos presupuestarios".

Por último, Del Cid ha destacado que el programa de Alberto Núñez Feijóo contempla un Plan Nacional de Infraestructuras que "prioriza la seguridad y el mantenimiento de las redes ferroviarias, la renovación de vías y trenes y la recuperación de la fiabilidad de los Cercanías".

"Málaga necesita que su crecimiento vaya acompañado de las inversiones que merece. Estamos hablando del tiempo de las familias, del empleo, del acceso a la vivienda y de nuestra competitividad. No podemos resignarnos a tener una C1 colapsada y una C2 abandonada. Los malagueños merecen un Cercanías a la altura de una provincia que no deja de crecer", ha concluido.