El PP asegura que los socialistas malagueños son "cómplices del pacto de Sánchez con los independentistas"

Publicado 03/01/2020 14:50:52 CET

MÁLAGA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional por Málaga, Pablo Montesinos, ha asegurado este viernes que los diputados y senadores del PSOE malagueño son "cómplices del pacto de Sánchez con los independentistas, y los malagueños tomarán buena nota de ello".

"¿Están de acuerdo con que Sánchez haya pactado un referéndum en Cataluña? ¿De verdad piensan que esto es lo que quieren los vecinos de Málaga?", ha preguntado Montesinos en una rueda de prensa a los socialistas malagueños, a quienes además ha animado "a salir a la calle y preguntar a los vecinos qué opinan de las negociaciones de Sánchez para formar gobierno".

Precisamente, el dirigente 'popular' ha anunciado que el PP presentará en el Parlamento andaluz, en los ayuntamientos malagueños y en la Diputación una moción para frenar la deriva independentista del Gobierno que intenta conformar Pedro Sánchez.

"Con esta iniciativa exigimos a Sánchez que no asuma la terminología independentista, que no articule mesas de negociación como si se tratara de una cumbre entre dos países y que no se establezca ningún diálogo fuera de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña", ha resumido el dirigente 'popular'.

Igualmente, la moción exige que se conozca públicamente el catálogo de exigencias de los independentistas y que ningún acuerdo de gobierno ponga en riesgo la unidad de España. "Son reclamaciones tan obvias que nunca deberían haberse llegado a articular, pero que son muy necesarias dada la estrategia del PSOE, dispuesto a todo por gobernar", ha criticado.

Por todo ello, el diputado por Málaga ha pedido a los parlamentarios socialistas del Congreso y el Senado "que recapaciten, que piensen si sus votantes quieren que ese acuerdo de gobierno se lleve a cabo y si creen, de verdad, que lo que plantea Sánchez con los independentistas es lo mejor para el interés general de los españoles y de los malagueños".