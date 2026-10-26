PP en el Ayuntamiento pide que el Gobierno permita la prórroga excepcional de la prestación y del permiso CUME

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MÁLAGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en la que muestra apoyo a las familias con hijos afectados por cáncer u otra enfermedad grave "para garantizar la continuidad de su protección y cuidados".

En concreto, en la moción el PP propone que la Corporación municipal traslade su respaldo a las familias beneficiarias de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME), así como a las asociaciones y entidades que las representan, reconociendo la dedicación y la especial intensidad de los cuidados que prestan.

Además, defienden que el Gobierno central promueva las modificaciones legislativas necesarias para permitir la prórroga excepcional de la prestación y del permiso CUME más allá de los 26 años "cuando la persona se encuentre en situación de discapacidad igual o superior al 65% o gran dependencia, grado III, siempre que persista la convivencia con el progenitor o cuidador beneficiario, y se continúe acreditando la necesidad de cuidados directos, continuos y permanentes y se mantengan los restantes requisitos legalmente establecidos".

Así, precisan, "se entenderá cumplido el requisito de convivencia cuando la persona beneficiaria resida temporalmente en un recurso residencial o en una vivienda con apoyo en régimen de estancia de respiro o de corta duración, siempre que se mantenga de forma continuada el cuidado".

De igual modo, solicitan al Gobierno de España que adapte la regulación de la CUME a "la realidad asistencial actual mediante la inclusión explícita de la hospitalización domiciliaria, la atención ambulatoria especializada u otras modalidades equivalentes, que sustituyan al ingreso hospitalario sin disminuir la intensidad de los cuidados, así como medidas que permitan avanzar en la corresponsabilidad de los cuidados en supuestos de especial intensidad asistencial".

En otro de los puntos instan al Ejecutivo central a garantizar criterios comunes, públicos y homogéneos para el reconocimiento, abono y gestión de esta prestación de la Seguridad Social, evitando diferencias injustificadas en el reconocimiento, mantenimiento o prórroga de la misma.

Además, en la moción piden al Gobierno que desarrolle y haga efectivas las mejoras relativas a la prestación CUME aprobadas definitivamente durante la tramitación parlamentaria de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia; y que se establezca, en el marco de la modificación legislativa correspondiente, un procedimiento de revisión de la situación de familias que hayan perdido la prestación exclusivamente por haber alcanzado el límite máximo de edad cuando continúen concurriendo las circunstancias de discapacidad o gran dependencia y las necesidades acreditadas de cuidado.

Por último, en la moción también instan al Gobierno de España a mantener un diálogo permanente con las familias CUME, las asociaciones que las representan, las organizaciones de pacientes y de personas con discapacidad y los profesionales implicados, con el objetivo de que cualquier desarrollo normativo responda a las necesidades reales de quienes reciben y prestan estos cuidados.

El grupo municipal 'popular' incide en la moción en que la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, conocida como prestación CUME, "es uno de los principales instrumentos de protección para aquellas familias que deben reducir de manera significativa su actividad laboral para atender de forma directa, continua y permanente a un hijo o hija afectado por una enfermedad grave".

La finalidad es compensar parcialmente la pérdida de ingresos que sufren quienes se ven obligados a reducir su jornada laboral para poder cuidar. Por tanto, han incidido en que "no hablamos únicamente de una prestación económica sino de permitir que una madre o un padre puedan permanecer al lado de su hijo o hija cuando más lo necesita, sin verse obligados a elegir entre cuidarle o mantener su actividad profesional".

Actualmente, la prestación puede mantenerse hasta los 23 años cuando persisten la enfermedad grave y las necesidades de cuidado y hasta los 26 años cuando, antes de alcanzar los 23, se acredita además un grado de discapacidad igual o superior al 65%. No obstante, han subrayado que "cumplir una determinada edad no supone que desaparezca una enfermedad grave, una discapacidad, una situación de gran dependencia y, por tanto, la necesidad de cuidados directos, continuos y permanentes".

"Hay familias que, al alcanzar sus hijos los 26 años, pueden perder esta protección, aunque las circunstancias que justificaron su reconocimiento continúen existiendo", han apostillado, al tiempo que han agregado que las familias y las entidades que las representan demandan, además, otras cuestiones como reducir la excesiva burocracia; evitar diferencias de criterio en la gestión de la prestación; y adaptar la regulación a nuevas formas de asistencia, como la hospitalización domiciliaria o la atención ambulatoria especializada; entre otras.

Por otro lado, han recordado que durante el año 2026 esta realidad ha tenido "un importante recorrido institucional y parlamentario". Sin embarga, han añadido que el Gobierno de España "vetó la tramitación de determinadas enmiendas argumentando disconformidad presupuestaria". "La Mesa del Congreso, con los votos favorables de PSOE y Sumar, aceptó el veto y la enmienda CUME no pudo ser ni debatida ni votada en la Cámara Baja".

"No hablamos de privilegios. Hablamos de que cumplir 26 años no haga desaparecer administrativamente una enfermedad que sigue existiendo. De poder trabajar y cuidar. De que una hospitalización domiciliaria no haga perder protección", han concluido.