PP carga contra "un Gobierno cómplice" ante la "impunidad de las narcolanchas y avance de la criminalidad" en Málaga

MÁLAGA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha arremetido este martes contra el Gobierno de España, al que ha acusado de ser "cómplice" ante "la impunidad con la que se pasean las narcolanchas por la franja litoral de la provincia, ya no sólo por la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar sino, como hemos visto en la pasada madrugada, también en aguas de la Axarquía".

El diputado 'popular' nacional malagueño ha criticado "la degradación que sufre la provincia en materia de seguridad en los últimos años" por la "evidente dejación de funciones del Ejecutivo de Sánchez, con el ministro Grande-Marlaska al frente", marco en el que ha advertido de que, desde el PP, "nos negamos a dar carta de normalidad a esta exhibición del narcotráfico, ya sea en una playa de Manilva a plena luz del día o en el puerto de Caleta de Vélez, como hemos visto esta misma noche".

"No entendemos que el Gobierno siga mirando hacia otro lado, sin atender al avance del narcotráfico por todo el eje mediterráneo andaluz", ha manifestado, alertando de que "los narcos se sienten tan amparados que no sólo buscan refugio del temporal en uno de los puertos más importantes de Andalucía, sino que saludan y se mofan de la Guardia Civil mientras les graban". "Esto es más propio de otras latitudes", ha apostillado.

Precisamente, desde Jucil, a través de un mensaje en redes sociales, han advertido de que "otra vez más, el narcotráfico se impone ante un Estado ausente". "Los tripulantes de una narcolancha saludan a la cámara, mientras se resguarda del temporal en el Puerto de Caleta de Vélez", precisan en el mensaje, en el que critican la "nueva ausencia de la Guardia Civil e impunidad del narco sobre el terreno".

Cortes también ha recordado que "no es la primera vez que el PP reclama más medios materiales y refuerzos personales al Ejecutivo de Sánchez para la lucha contra el narcotráfico en la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar", al tiempo que ha subrayado que, "ante su dejadez, ahora también vemos narcolanchas en la franja más oriental de la provincia".

"Esta exhibición tiene que finalizar y, por ello, vamos a seguir reclamando que se establezca un protocolo claro de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para luchar contra el narcotráfico", ha asegurado Cortés y ha añadido que "lo hemos visto en Manilva, en Casares, en la zona del Estrecho y ahora también lo estamos viendo en aguas de la Axarquía, como Vélez y Torrox".

En este sentido, ha criticado el desmantelamiento de la unidad de la Guardia Civil OCON-Sur por parte de Marlaska y ha recordado que Europa ya ha instado al Gobierno de España a recuperar esta unidad de élite en la lucha contra el narcotráfico.

Cortés, que ha censurado el "abandono inversor" del Gobierno para la creación de nuevas comisarías y cuarteles de la Guardia Civil en la provincia, ha apuntado que Málaga "tiene un déficit de 700 agentes de la Policía Nacional", marco en el que también ha señalado "la necesidad de poner en funcionamiento las estaciones con Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE)", alegando que "la mayoría de ellas no funcionan".

"El avance de la criminalidad y la escalada de la violencia en la provincia de Málaga seguirán al alza mientras no haya un cambio de gobierno en este país que, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, permita recuperar la gestión y dotar a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios y también de la autoridad que merecen en la lucha contra el narcotráfico", ha concluido.