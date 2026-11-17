El candidato número uno del Partido Popular de Málaga al Senado, Francisco Salado, en un encuentro de trabajo con el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, Juan Antonio de Luque, y miembros de su junta directiva - PP

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno del Partido Popular de Málaga al Senado, Francisco Salado, se ha comprometido a estudiar y trasladar a Madrid las principales reivindicaciones de la profesión veterinaria, tras mantener este pasado lunes un encuentro de trabajo con el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, Juan Antonio de Luque, y miembros de su junta directiva.

Durante la reunión, los representantes colegiales entregaron a Salado un documento que recoge 30 propuestas elaboradas por la Organización Colegial Veterinaria de España para mejorar las condiciones del ejercicio profesional, proteger la salud pública, reforzar el bienestar animal y contribuir al futuro del medio rural.

Salado ha destacado "la importancia de escuchar directamente a los profesionales que conocen de primera mano los problemas de su sector" y ha trasladado la disposición del Partido Popular "a estudiar estas demandas para impulsar las iniciativas que resulten necesarias en el ámbito parlamentario". "Queremos que la voz de los veterinarios malagueños se escuche en Madrid y que sus reivindicaciones tengan respuesta", ha señalado.

El candidato 'popular' ha valorado la trayectoria del Colegio de Veterinarios de Málaga, una institución que cuenta con 1.218 colegiados y que desarrolla una importante labor en una provincia con más de 300 centros veterinarios, destacando su contribución a la salud pública, la seguridad alimentaria y la protección de los animales.

Entre las principales demandas del colectivo se encuentran tres cuestiones "fundamentales" como son el reconocimiento legal de los centros veterinarios como centros sanitarios, la reducción de la fiscalidad que soportan sus servicios y la modificación del Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.

Sobre la primera de ellas, Salado ha recogido la petición de actualizar el marco normativo para reconocer expresamente la naturaleza sanitaria de las clínicas, consultorios y hospitales veterinarios, de acuerdo con la función que desempeñan tanto en la atención a los animales como en la protección de la salud de las personas.

Por otro lado, en materia fiscal, el Colegio ha planteado la necesidad de aplicar un IVA reducido a los servicios veterinarios y avanzar hacia la eliminación de este impuesto en la vacunación animal, una medida que, según ha defendido la institución, facilitaría el acceso de las familias a estos servicios y favorecería la prevención de enfermedades.

Respecto al Real Decreto 666/2023, Salado ha recordado que el Partido Popular "ya ha impulsado iniciativas parlamentarias para reclamar una modificación de la normativa que atienda las demandas del sector". En concreto, ha recordado, el Grupo Popular presentó en mayo de 2025 una moción en el Senado para "reclamar un nuevo marco regulatorio consensuado con los profesionales, que respete su autonomía clínica, reduzca las cargas burocráticas y establezca un régimen sancionador proporcionado".

El candidato ha incidido en que esta iniciativa "responde a una reivindicación que el Partido Popular viene recogiendo en sus encuentros con los colegios profesionales y que también ha llevado a distintos parlamentos autonómicos, entre ellos el andaluz".

"La regulación de los medicamentos debe garantizar la seguridad sanitaria, pero también permitir que los veterinarios desarrollen su trabajo con seguridad jurídica, autonomía profesional y sin trabas administrativas innecesarias", ha apuntado.

De igual modo, durante la reunión se abordaron otras propuestas vinculadas al fortalecimiento de los servicios veterinarios en el medio rural, el apoyo a las explotaciones ganaderas, la prevención de enfermedades y la incorporación del enfoque One Health (Una Sola Salud) a las políticas públicas, que reconoce la estrecha relación entre la salud humana, animal y ambiental.

Por último, Salado ha agradecido a Juan Antonio de Luque y a los representantes colegiales sus aportaciones y ha subrayado "la importancia de mantener una interlocución permanente con los colegios profesionales de la provincia".

"La política tiene que servir para escuchar, recoger propuestas y convertirlas en soluciones. Ese es el compromiso que asumimos con los veterinarios malagueños: estudiar sus reivindicaciones, darles voz en Madrid y trabajar para que puedan traducirse en mejoras reales para el colectivo y para toda la sociedad", ha concluido.