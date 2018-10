El PP critica que el cese del Plan Cualifica en 2015 "perjudica" a 1.000 mujeres malagueñas

Publicado 21/02/2018 12:45:39 CET

MÁLAGA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Acción Social del PP de Málaga, Ruth Sarabia, ha criticado este miércoles que "la interrupción injustificada y repentina" en el año 2015 del Plan Cualifica para la orientación, formación e inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género "ha perjudicado a casi un millar de malagueñas que no han podido acceder a esta herramienta en estos tres años".

Así lo ha destacado en rueda de prensa, donde ha informado de que "el PP en el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación presentará sendas mociones para instar a la Junta a informar si va a retomar este programa y cuándo", destacando que "si no se puede financiar a través del Fondo Social Europeo por la mala gestión autonómica derivada de los problemas con los cursos de formación, que destine un presupuesto anual para garantizarlo".

En este punto, Sarabia ha advertido de que "es un tema sensible que nos preocupa porque cerca de 1.000 mujeres no han podido beneficiarse de esta ayuda clave para su acceso al mercado laboral, al contemplar prácticas incentivadas que les reportarían ingresos cercanos a los 4.000 euros en seis meses", criticando que el Gobierno andaluz que "hace un año indicaron que se iba a retomar y, tras pasar todo 2017, nos encontramos en febrero de 2018 y seguimos sin saber qué va a ocurrir".

"Sabemos que existen dificultades con el Fondo Social Europeo derivadas de los problemas que ha tenido la Junta con los cursos de formación y desconocemos si este plan no se va a poner en marcha de nuevo o si es que no se va a financiar con estos fondos", ha explicado.

De igual modo, ha añadido que preguntarán "específicamente a la Junta qué va a ocurrir con estos cursos y prácticas incentivadas, cuyo índice de inserción laboral supera el 45 por ciento", punto en el que ha exigido que "destine un presupuesto anual para garantizar su funcionamiento, porque creemos que no se le puede dar la espalda a estas mujeres que ya han sufrido suficientemente", ha manifestado.

También ha señalado que "más del 70 por ciento de las mujeres víctimas de malos tratos que son atendidas desde el Ayuntamiento de Málaga no consiguen la inserción laboral, de ahí la importancia de arbitrar programas como este, que garanticen su acceso al mercado de trabajo", ha insistido.

"Lo que no es de recibo es que cerca de 1.000 mujeres hayan perdido en estos tres años la oportunidad de insertarse laboralmente y que la Junta les cierre la puerta sin dar explicaciones", apuntando que "si no se puede impulsar con fondos europeos porque no se han justificado bien ayudas anteriores, deberá sostenerse con fondos propios de la Administración regional", ha aseverado.

Sarabia, que ha criticado que "el Gobierno andaluz vuelve a volcar todo el peso de estas ayudas sociales en los ayuntamientos", ha recordado que "el Plan Cualifica había funcionado durante trece ediciones antes de su interrupción en 2015, siendo las mujeres derivadas desde el Consistorio o desde el propio Instituto Andaluz de la Mujer, privando de repente a estas víctimas del asesoramiento, formación y prácticas incentivadas sin tener en cuenta que, en muchos casos, tienen hijos y residen en casas de acogida", ha explicado.

La vicesecretaria 'popular' ha indicado entonces que "desde el Ayuntamiento de Málaga disponemos de estos cursos de orientación y formación incentivada a través del Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE), pero esta responsabilidad no puede ser exclusiva de las administraciones locales, por lo que exigimos que se retome el Plan Cualifica y que puedan arbitrarse nuevas vías de ayuda para llegar al máximo número de víctimas posibles", ha concluido.