El PP critica que el Gobierno "aviva la crisis de la vivienda en Málaga" y le acusa de "dar alas a la okupación"

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado este lunes que el Gobierno de España, "lejos de tomarse en serio el problema de acceso a la vivienda, aviva la crisis existente al mantener el déficit de energía que sufre la provincia y que mantiene bloqueadas actualmente la construcción o entrega de más de 25.000 inmuebles".

De este modo, ha preguntado al Ejecutivo central "cuánto más piensa esperar" para dotar a Málaga de mayor capacidad eléctrica y ha destacado que Andalucía registra un déficit estructural del 40% en su red de transporte eléctrico en comparación con la media española, según afirman desde el PP.

Además, el dirigente 'popular' ha lamentado los efectos de la "nefasta" Ley estatal, que "ha elevado los precios y reducido la oferta de alquiler por la inseguridad jurídica generada en torno a la okupación y la inquiokupación, dando alas al okupa", una situación, que afirman, se traduce en 450 casos al año en la provincia y más de 150.000 viviendas cerradas por el temor de los propietarios.

Ortega también ha afeado al PSOE su "gran acumulación de mentiras en torno a la vivienda", alegando que los socialistas malagueños prometieron 10.000 VPO con "una gran lona a la entrada de la ciudad durante la campaña de las elecciones municipales de 2023 y la propia María Jesús Montero, como candidata a la Junta de Andalucía, elevó la cifra hasta 100.000 inmuebles en las pasadas autonómicas del 17 de mayo".

"Ya está bien de reírse de los malagueños y de los andaluces", ha aseverado el coordinador general del PP de Málaga, quien ha recordado que los ayuntamientos del PP y el Gobierno andaluz de Juanma Moreno impulsan más de 10.000 VPO actualmente en la provincia, señalando igualmente que la Junta ha multiplicado por cuatro las viviendas protegidas desde 2019 respecto a la anterior etapa socialista, según apuntan desde el partido.

Por último, Ortega ha instado a Sánchez a aprobar las medidas del PP en materia de vivienda, reprochándole que la Ley Antiokupación aprobada por los 'populares' en el Senado para impedir el empadronamiento de okupas y permitir su desalojo en 24 horas ha sido paralizada hasta 84 veces en el Congreso de los Diputados.

"Cuando Sánchez llegó al Gobierno de España, en 2018, la vivienda ocupaba el decimosexto puesto en las preocupaciones de los españoles, pero su mala gestión, su nefasta Ley estatal, el abandono de las infraestructuras de transporte eléctrico y las más de 240.000 viviendas prometidas y no construidas han contribuido a posicionarla como el principal problema de los ciudadanos", ha concluido.