PP critica que el Gobierno "se lava las manos tras dejar sin agua a más de 2.400 familias de Valle de Abdalajís"

Archivo - Imágenes de recurso de un grifo de agua - María José López - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de la localidad malagueña de Antequer, Juan Rosas, ha criticado este jueves que el Gobierno de España "se lava las manos" tras "dejar sin agua a más de 2.400 familias del Valle de Abdalajís (Málaga)" y ha pedido explicaciones al Ejecutivo de Sánchez "después de que Adif trasladase al Ayuntamiento que dejará de compensar con cubas la rotura del acuífero que daba de beber a este municipio".

Así, ha lamentado la decisión del Gobierno socialista de "cortar el grifo" a este pueblo, que "lleva más de 20 años abasteciéndose con cubas de agua por parte de Adif tras la rotura del acuífero" y ha destacado que "el problema fue creado en 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, si bien la anterior Junta socialista también frenó dos captaciones que hubieran resultado clave para la dotación de agua".

Al respecto, Rosas ha defendido que "el Partido Popular siempre ha estado del lado de los ayuntamientos y del municipalismo, frente a un Gobierno socialista que mantiene un abandono inversor crónico en esta provincia y que ni siquiera asume los problemas que ha creado, como en este caso".

Ha recordado en un comunicado que esta situación se remonta a las obras de la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga, "cuando se dañó el acuífero que abastecía históricamente al pueblo". "El Gobierno creó el problema, Adif dejó sin agua al municipio y ahora el Ejecutivo de Sánchez pretende mirar hacia otro lado como si no tuviera ninguna responsabilidad", ha advertido.

El dirigente 'popular' ha señalado que Valle de Abdalajís "lleva casi dos décadas pagando las consecuencias de una obra del Estado" y ha criticado que, después de años de soluciones provisionales, "la respuesta del Gobierno sea cortar el grifo y lavarse las manos".

"Estamos hablando de agua, de un servicio básico, de la vida diaria de un pueblo entero. No se puede condenar a un municipio y a sus habitantes a vivir con incertidumbre por la incompetencia del Gobierno de España, que se ha quitado de en medio", ha subrayado Rosas.

El también diputado provincial ha incidido en que "una vez más, tienen que ser las administraciones gobernadas por el Partido Popular las que den la cara, trabajen y busquen soluciones a un problema creado por un Gobierno socialista".

En este sentido, ha valorado la coordinación de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento para estudiar alternativas que garanticen el abastecimiento a los vecinos.

Rosas ha asegurado a los vecinos de Valle de Abdalajís que "las instituciones gobernadas por el PP no les van a fallar", al tiempo que ha apuntado que desde el PP de Málaga "hemos demostrado que siempre saldremos en auxilio de los municipios tras el abandono del Gobierno en materias tan básicas como el abastecimiento de agua o la creación de infraestructuras".

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Virginia Romero, ha criticado que, tras dirigirse por carta a la subdelegación del Gobierno, la Junta de Andalucía y la Diputación "para buscar alternativas a la ausencia de cubas de agua de Adif desde el día de ayer, sólo hemos obtenido respuesta de la administración autonómica y provincial, frente al silencio y el abandono del Ejecutivo central".

Por último, ha advertido de "la necesidad de buscar soluciones ante esta situación y garantizar el suministro de agua" al Valle de Abdalajís. "Actualmente los pozos tienen agua por las intensas lluvias del pasado invierno, pero esta situación puede variar en los próximos meses y no podemos estar a expensas de las precipitaciones ni con restricciones constantes por la rotura del acuífero que abastecía al municipio", ha concluido.