PP critica que el Gobierno siga diciendo no al auditorio de Málaga, mientras "apuntala con dinero público" La Invisible

MÁLAGA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz provincial del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha criticado que el Gobierno de España "continúe negándose a colaborar con el futuro Palacio de la Ópera de Málaga", mientras "apuntala con dinero público" un edificio "okupado, en ruinas y con un decreto de cierre, como es La Casa Invisible".

Así, ha afeado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "siga siendo la única administración que se desmarca de aportar fondos para la construcción del futuro Palacio de la Ópera en Málaga capital" y ha lamentado que los socialistas "vuelvan a situarse al margen de un proyecto estratégico para el desarrollo cultural y económico de la provincia", al igual que ocurre en otros ámbitos.

A través de una nota, la portavoz 'popular' ha señalado que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha vuelto este sábado "a dar la espalda" a este equipamiento cultural, "escudándose en que el Gobierno ya está invirtiendo 21 millones de euros en la biblioteca en San Agustín".

"Habría que recordarle al ministro que en Barcelona está destinando 82 millones a la Biblioteca Pública del Estado y a otros proyectos culturales, lo que evidencia una clara diferencia de trato y discriminación entre territorios", ha subrayado.

En este sentido, Pérez de Siles ha recordado que el Gobierno "tampoco está en las obras del nuevo tejado de la Catedral de Málaga" y ha criticado la defensa pública que el ministro ha realizado de La Casa Invisible, de la que ha afirmado que "enriquece la cultura de la ciudad y del país y que hay que cuidarla y mimarla".

Al respecto, la dirigente 'popular' ha advertido de que el Gobierno de España "no sólo justifica a La Casa Invisible, sino que además la respalda y la premia con recursos públicos, otorgando a este espacio el mayor número de becas culturales de todo el país".

"Estamos hablando de un edificio okupado y en ruinas, donde no se pueden realizar actividades", ha sostenido Pérez de Siles, quien ha añadido que "el mensaje que se traslada es preocupante y peligroso tanto desde el punto de vista cultural como desde el respeto a la legalidad y a la propiedad".

Frente a ello, la también vicesecretaria del PP en Málaga capital ha contrapuesto el trabajo desarrollado durante décadas por el Ayuntamiento malagueño "para consolidar a la ciudad como referente cultural internacional", frente a un Gobierno que, "lejos de apoyar infraestructuras culturales para la ciudad, premia modelos basados en la okupación".

Por último, ha reivindicado que "el PP mira al futuro con compromiso y con respaldo presupuestario a proyectos como el Palacio de la Ópera para que Málaga deje de ser la única gran ciudad de España sin un equipamiento cultural de estas características".

En este sentido, ha recordado que la idea municipal es licitar próximamente esta infraestructura que prevé albergar 200 eventos al año entre conciertos, teatro, musicales, ópera y congresos. Para ello, el Ayuntamiento ha consignado cinco millones de euros en las cuentas de 2026, que se suman a los cuatro millones del pasado ejercicio; además del compromiso de la Junta de Andalucía, con 25 millones de euros; y de la Diputación Provincial, con otros diez millones.