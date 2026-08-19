El PP critica la "indolencia" de Sánchez ante la crisis migratoria en Ceuta: "Está muy lejos de la normalidad"

El vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en una intervención. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

MÁLAGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado la "indolencia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la crisis migratoria en Ceuta, al mismo tiempo que ha afeado la "falta de explicaciones" por parte del ejecutivo.

"El presidente del Gobierno y ninguno de sus ministros ha dado explicaciones reales de lo que ha pasado y no nos han garantizado que no vuelva a pasar. ¿Qué tiene que pasar en España para que el presidente suspenda sus vacaciones y se ponga al frente de la crisis?", ha señalado en una atención a los medios este miércoles en Málaga.

En esta línea, Bendodo ha asegurado que el Gobierno llega "tarde y mal" con la propuesta de instalar campamentos temporales para alojar a las personas migrantes que continúan en la ciudad autónoma.

"Aquí la solución es aplicar la ley, todo el que ha entrado ilegalmente, se tiene que ir. Todos y cada uno de ellos, los mayores y los menores", ha afirmado al mismo tiempo que ha señalado que "Ceuta está muy lejos de la normalidad" a causa, ha indicado, de "la dejadez del Gobierno".

"Si ni gobiernas, ni legislas, ni apruebas presupuestos, ni das explicaciones de los problemas que sufrimos los españoles, para que sigues en el gobierno, lo mejor sería convocar elecciones", ha reseñado.

Sobre Sánchez, el vicesecretario del PP ha asegurado que "ha empezado a amenazar al que critica e intentar callar al que denuncia algo incómodo". "Lo han hecho con jueces, fiscales, guardias civiles, periodistas en todos los casos que decía alguien algo que afectaba al gobierno del Partido Socialista", ha aseverado.

En esta línea, ha asegurado que ha extendido "esta estrategia" al PSOE de Ceuta. "El Partido Socialista de Ceuta, que está soportando esta situación, son los que denuncian lo que está malhaciendo el gobierno. Y también denuncian las presiones internas que están por criticar la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, que eso es lo verdaderamente grave", ha señalado.

"Esto en una democracia, ocultar la verdad y mentirle al pueblo es muy peligroso", ha reafirmado.

Sobre la posibilidad del refuerzo de la frontera con efectivos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), Bendodo ha asegurado que el Gobierno "tiene una conversación de cómo reforzar las fronteras, ya sea con medios propios nacionales o con ayuda".