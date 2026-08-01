PP critica el "negacionismo" del PSOE ante "la falta de inversión en Málaga e incumplimientos" del Gobierno en movilidad

Archivo - El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una imagen de archivo. - PP DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este sábado el "negacionismo" del PSOE ante "la falta de inversión y los incumplimientos del Gobierno en materia de movilidad en la provincia" y ha arremetido contra "la técnica del avestruz ante el evidente abandono de las carreteras malagueñas por parte del Ejecutivo central desde hace ocho años".

En una nota, Carmona ha lamentado que los socialistas votasen en contra durante el pasado pleno del Ayuntamiento de la capital de instar al Gobierno de Pedro Sánchez a impulsar los compromisos adquiridos en la cumbre de movilidad celebrada en julio de 2024 y ha recordado que "en estos dos años no se ha ejecutado ni una sola medida, ni siquiera la bonificación del peaje de la Costa del Sol al nivel de otras autopistas".

Al respecto, ha incidido en la necesidad de que "se planifiquen y ejecuten actuaciones de mejora ante el colapso de la A-7, tanto en la parte oriental como en la occidental" y ha reprochado al Ministerio de Transportes que "ni siquiera haya planteado medidas transitorias y que no requieren de una gran inversión, como la creación de carriles reversibles o de una unidad de respuesta rápida de la DGT que libere las vías afectadas ante la avería y accidente de vehículos".

Además, el dirigente 'popular' ha censurado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "se ausentara de la Conferencia Sectorial celebrada esta semana después de cuatro años y que ha contado con la participación de la Junta de Andalucía", marco en el que el Gobierno andaluz "también ha trasladado su preocupación por el deterioro del Cercanías, el AVE y los servicios ferroviarios en la comunidad".

"Una vez más, los socialistas malagueños y los ministros del Gobierno han dado buen ejemplo de que anteponen su defensa del sanchismo al interés general de los españoles y, en este caso, de los malagueños, que vuelven a afrontar un verano con las carreteras colapsadas, el peaje más caro de España, un AVE que acumula 30 puntos de velocidad reducida por problemas en las vías y un Cercanías claramente saturado", ha manifestado.

Por último, ha instado a los socialistas "a dejar de despreciar el interés de Málaga desde el ministerio y de negar la evidencia desde la dirección provincial del PSOE" y les ha animado a "tomar el pulso de la situación en la calle y dejar de dar la espalda a los malagueños".