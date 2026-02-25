PP critica la "nula transparencia" del Gobierno que "genera una crisis ferroviaria sin precedentes" en Málaga

Imagen de la estación de Málaga, María Zambrano, afectada en la circulación de trenes tras el accidente ferroviario ocurrido este pasado domingo, 18 de enero, en Adamuz (Córdoba). A 19 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este miércoles "la nula transparencia" del Gobierno y ha reprochado que esto esté generando "una crisis ferroviaria sin precedentes en la provincia". "La incertidumbre y el daño reputacional es irreparable", ha dicho.

A través de una nota, Carmona ha destacado que "la falta de información del Ministerio de Transporte y de ADIF, que ha puesto en conocimiento que no habrá conexión por AVE con Madrid hasta el 23 de marzo, no solo pone en riesgo la temporada turística, sino también la imagen de un servicio que hasta hace pocos años era de excelencia".

De esta forma, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro Óscar Puente de "falta de criterio y capacidad de anticipación", además de reprochar a este último que "no dé la cara y venga a Málaga a explicar la gravedad de la situación", al tiempo que ha lamentado "este nuevo varapalo para el sector turístico de cara a Semana Santa".

El dirigente 'popular' ha señalado que las pérdidas en el sector productivo malagueño superan los 300 millones de euros "tras tres semanas sin trenes" y que se "disparará muy por encima de esa cifra si se confirma que la conexión ferroviaria no regresará a la provincia cuatro días antes del comienzo de la Semana Santa".

"¿Qué turistas nacionales van a reservar plaza en los hoteles de la provincia si el medio de transporte por excelencia es el AVE y nadie les garantiza que la línea esté a punto para esas fechas? Es un atentado contra el modelo económico y productivo de Málaga", ha continuado.

Por ello, Carmona ha lamentado que "la incertidumbre se ha apoderado del sector turístico ante la falta de transparencia del Gobierno de la desinformación". "Están produciendo un daño irreparable en la economía provincial", ha insistido.

"Esta tomadura de pelo no hace más que reforzar la pérdida de confianza de los usuarios en el tren y en este Gobierno, que se ha cargado un servicio ferroviario que rozaba la excelencia para convertirlo en un esperpento", ha relatado Carmona.

Ante ello, el dirigente 'popular' ha señalado a Sánchez y Puente "por su incapacidad para gestionar la red ferroviaria y por su sectarismo con Málaga". "Se jactan de que el tren está en el mejor momento de la historia de nuestro país. Están confirmando su falta de autocrítica, su criterio y nula capacidad de anticipación", ha relatado.

Finalmente, Carmona ha cargado contra el ministro de Transporte, "que no ha sido capaz de venir a Málaga y dar la cara ante una crisis sin precedentes en el sector que ya acumula siete años de continuas incidencias, cancelaciones y retrasos".