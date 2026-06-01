El PP critica que Sánchez cumple ocho años "en blanco sin proyectos ni inversiones en Málaga"

Archivo - El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha señalado este lunes que Pedro Sánchez cumple esta semana ocho años al frente del Gobierno de España y ha apuntado que "se trata de un periodo absolutamente en blanco para la provincia, sin proyectos ni inversiones, pese a que el Ejecutivo central ha duplicado aquí la recaudación a través de impuestos estatales, superando los 6.300 millones de euros en 2025".

De este modo, ha destacado de que el "único legado" del gobierno socialista para los malagueños es "la asfixia fiscal, con esas 100 subidas de impuestos y cotizaciones aplicadas, y la pérdida de poder adquisitivo ante la subida de precios desbocada que el Ejecutivo tampoco ha sabido atajar en todo este tiempo y que afecta especialmente a familias y autónomos".

En este sentido, el dirigente 'popular' ha advertido de que precisamente este lunes vuelven a encarecerse el gas y la electricidad para los consumidores por el fin de las ayudas que venía aplicado el Ejecutivo por la guerra de Irán, "lo que previsiblemente se traducirá en una nueva subida de la inflación este mes".

"Tenemos un Gobierno que no hace su trabajo, que no elabora y presenta unos Presupuestos Generales del Estado desde el año 2022; que está centrado en contentar a sus socios independentistas y sobrevivir a los numerosos casos de corrupción que rodean tanto al Ejecutivo, como al PSOE y al entorno más cercano de Sánchez", ha explicado.

Además, el dirigente 'popular' ha criticado que "al abandono inversor se suma el efecto nocivo de leyes estatales como la de Vivienda, que se traduce en un aumento de precios por la caída de la oferta ante el miedo de muchos propietarios a la okupación y la inquiokupación, dejando más de 150.000 inmuebles vacíos en la provincia".

En este sentido, ha criticado igualmente "la parálisis" impuesta en la provincia por el "déficit energético existente ante la falta de infraestructuras de transporte eléctrico", que actualmente "mantiene bloqueadas más de 25.000 viviendas y que ha ahuyentado proyectos como la fábrica de diamante sintético para chips que preveía una inversión de 1.000 millones de euros".

Carmona ha alertado de que "el agravio" a Málaga ha sido "una constante durante estos ocho años de sanchismo", señalando la negativa del Gobierno a bonificar el peaje de la Costa del Sol, el más caro de España, pese a que la misma AP-7 ya está liberalizada a su paso por Alicante y otras autopistas, como AP-9 gallega, ofrecen ayudas como la vuelta gratis si se realiza en 24 horas y aplica otro 50% adicional para los conductores habituales.

"Hablamos de un peaje que hoy aplica la subida por temporada alta y donde el Ejecutivo recauda casi 35 millones de euros al año en impuestos, lo que evidencia que Sánchez únicamente quiere a Málaga para hacer caja", ha subrayado el dirigente 'popular'.

Del mismo modo, ha lamentado la negativa del PSOE "a impulsar las medidas necesarias para aliviar el tráfico en la A-7, algunas transitorias y que no requieren grandes obras, como habilitar carriles reversibles o la creación de unidades de respuesta rápida ante accidentes o vehículos averiados. Ni siquiera contamos en Málaga con una grúa de la DGT para la retirada de camiones, lo que nos da una idea del abandono que sufre esta provincia, con retenciones de hasta diez horas", ha apostillado.

Por último, el secretario general del PP malagueño ha señalado "proyectos bloqueados" por Sánchez cuando llegó al Gobierno, como el acceso norte al aeropuerto, "que el PP dejó adjudicado en 2018 y que, tras resolver el PSOE el contrato, sigue sin ejecutarse a día de hoy; igual que continúa paralizado el trasvase de Iznájar y mantienen sin ejecutar obras hidráulicas por más de 2.000 millones de euros en la provincia", ha concluido.