El PP critica que Sánchez "mantenga en vilo" a un centenar de pacientes de ELA en Málaga

MÁLAGA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP por Málaga María del Mar Vázquez ha exigido este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez que "financie de forma inmediata la Ley ELA", que fue aprobada por unanimidad hace casi ocho meses y que aún no cuenta con dotación presupuestaria; y ha criticado que el Ejecutivo mantenga "en vilo" a un centenar de pacientes en la provincia malagueña.

Así, a través de un comunicado, Vázquez ha advertido de que "la ELA no espera y no se puede seguir jugando con la esperanza de pacientes y familias que cada día conviven con esta enfermedad tan devastadora".

"Pese a tratarse de una norma que fue considerada un avance histórico, la falta de financiación la ha convertido en papel mojado", ha denunciado Vázquez, lamentando que "más de 700 personas en Andalucía, de ellas en torno a 110 en Málaga, siguen sin recibir ni una sola ayuda, mientras se enfrentan a un gasto anual de hasta 114.000 euros y a una enfermedad que avanza con rapidez hasta causar la parálisis total".

La dirigente 'popular' ha señalado que "el texto de la ley es claro y establece que debe ser el Estado quien aporte los recursos económicos necesarios y no las comunidades autónomas", añadiendo que "es intolerable que el Gobierno central, que recauda 14.000 millones de euros de nuestros impuestos, no sea capaz de destinar 230 millones para activar esta medida que es de justicia social y de humanidad".

En el marco del Día Mundial de la ELA, que se celebra este 21 de junio, Vázquez ha destacado que "muchas familias no pueden más, están agotadas física y económicamente, viéndose obligadas a vender sus casas o a dejar sus trabajos para poder cuidar a sus seres queridos".

Además, ha explicado que el Grupo Popular ha vuelto a registrar recientemente en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Ejecutivo de Sánchez que "cumpla con lo aprobado", destacando que "seguiremos insistiendo todas las veces que hagan falta para no dejar que esta ley caiga en el olvido, porque los pacientes de ELA no tienen tiempo que perder".

Por otro lado, la diputada del PP por Málaga ha valorado "el trabajo que sí están haciendo entidades como la Asociación ELA Andalucía que, gracias a la financiación de la Junta y de los fondos europeos Next Generation, ha puesto en marcha un proyecto piloto de Asistente Personal, del que ya se benefician más de 50 personas en la región", indicando que "este proyecto trata de dignificar la vida de los enfermos y sus familias, mientras el Gobierno central sigue bloqueando la financiación de la Ley".

Por último, Vázquez ha reclamado al Gobierno "responsabilidad y compromiso con los más vulnerables", asegurando que "el Partido Popular va a seguir siendo la voz de los pacientes, las familias y los profesionales que luchan contra esta enfermedad, y no descansaremos hasta que la Ley ELA sea una realidad efectiva en toda España".