El PP critica que Sánchez "solo destina un 1% de fondos europeos a la prevención de incendios"

La coordinadora de Política Rural del PP y eurodiputada, Carmen Crespo, junto al secretario general de la formación en Málaga, José Ramón Carmona. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Política Rural del PP y eurodiputada, Carmen Crespo, ha pedido este lunes al Gobierno de España que "deje al margen la ideología en la gestión del medio rural" y ha criticado que Sánchez sólo destina un 1,01% de los fondos europeos Next Generation a la prevención de incendios.

Así se ha pronunciado Crespo durante una rueda de prensa celebrada en la sede provincial del PP de Málaga junto al secretario general de la formación, José Ramón Carmona, en la que ha reivindicado la coordinación institucional para resolver esta situación lo antes posible.

Ha subrayado que "no se puede trabajar en el medio rural desde la ideología y sin contar con agricultores, ganaderos y cazadores. Hay que tener en cuenta el cambio climático y poner recursos a disposición", al tiempo que ha valorado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno haya elevado un 5% el presupuesto destinado a la prevención y extinción de incendios.

"A nivel nacional, sin embargo, no podemos decir lo mismo", ha añadido Crespo, quien ha alegado que "esperaremos a terminar estos incendios graves que están ocurriendo en nuestro país, porque lo primero es la coordinación institucional y estar juntos contra el fuego, pero no puede ser que países como Francia cuenten con un Airbus A400M equipado con el kit apagafuegos y España no, pese a contar con 143.000 millones de fondos Next Generation".

Además, ha reprochado al Ejecutivo socialista que prometiera 14 medios anfibios, pero sólo disponemos de siete operativos, la mitad; alertando de que España tiene un 38% menos de capacidad en la extinción de fuegos que el país vecino.

Crespo ha advertido de que nuestro país ya tiene 152.000 hectáreas calcinadas en la cifra, seis veces más que en 2025, incidiendo en que este "es un tema muy grave que hay que afrontar en el presente y en el futuro".

Al respecto, ha contrapuesto la visión del Gobierno de España, que ha apostado por tener el monte sobreprotegido y abandonado, mientras que nosotros abogamos por el pastoreo conducido, la silvicultura, la caza y la agricultura sostenible y que los han echado con las leyes nacionales de montes del medio rural. "Lo vamos a demandar porque no podemos estar con los brazos cruzados", ha apostillado.

En materia de pesca, ha anunciado que el PP ha registrado en el Parlamento europeo una propuesta de reforma del Plan Plurianual del Mediterráneo para que los pescadores de Málaga recuperen hasta 50 días de actividad y puedan salir a faenar al menos 180 jornadas al año.

La dirigente 'popular' ha advertido de que, durante los últimos siete años, los pescadores han pasado de disponer de alrededor de 230 días de pesca a apenas 130, lo que representa una reducción aproximada del 44% de sus posibilidades de actividad.

Esta situación afecta directamente a más de 220 embarcaciones de la provincia y a cerca de 800 pescadores malagueños, que han visto reducidos sus ingresos y su capacidad para planificar el trabajo, mantener el empleo y afrontar los costes de sus embarcaciones.

"Hemos visto barcos de Caleta de Vélez trabajar únicamente tres o cuatro meses al año, y eso no hay autónomo ni sector económico que lo pueda aguantar", ha advertido Crespo.

La coordinadora de Política Rural del PP ha destacado que la flota malagueña ha realizado un importante esfuerzo para adaptarse a las exigencias medioambientales mediante el cambio de redes, la incorporación de puertas voladoras y otras medidas técnicas.

Estas actuaciones han permitido alcanzar los 143 días de actividad desde finales de 2025, si bien Crespo ha considerado que "siguen siendo insuficientes" y ha defendido que la nueva regulación garantice una media mínima de 180 días de pesca al año por embarcación.

Asimismo, ha propuesto que las reducciones anuales no puedan superar el 20%, con el objetivo "de evitar decisiones bruscas que pongan en peligro la rentabilidad del sector y generen incertidumbre cada final de año".

"Necesitamos una reforma valiente, más flexible y adaptada a la realidad de nuestros recursos y de nuestras flotas", ha subrayado la eurodiputada, quien ha reclamado que las decisiones europeas tengan en cuenta los estudios científicos actualizados y su impacto económico y social.

Entre las prioridades del PP figura igualmente revisar la doble regulación que soporta la gamba roja, sometida tanto a limitaciones de días de pesca como a cuotas de capturas, una medida que afecta especialmente a unos 40 barcos de arrastre de Caleta de Vélez, ha explicado.

Por su parte, el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha destacado que Crespo "pelea y da la cara" en Europa y también en España por los agricultores, ganaderos y pescadores, atendiendo las demandas de sectores esenciales para la provincia.

Carmona ha defendido que la protección de los recursos marinos debe ser compatible con la rentabilidad de las embarcaciones, el mantenimiento de los puestos de trabajo y el futuro de los puertos malagueños, garantizando seguridad y estabilidad a las familias que dependen de esta actividad.

SOLIDARIDAD ANTE LOS INCENDIOS Y REFUERZO DEL INFOCA

Ambos dirigentes han trasladado su solidaridad ante los devastadores incendios registrados estos días, así como su apoyo y reconocimiento a todos los efectivos que trabajan sin descanso para prevenir, contener y extinguir las llamas.

Al respecto, Carmona ha afirmado que el PP está "sobrecogido ante el mayor incendio de la historia de España" y ha reconocido el excelente trabajo de todos los medios humanos y materiales movilizados para combatir el fuego.

Ha rechazado que algunos dirigentes del PSOE de Málaga aprovechen esta emergencia para afirmar que la Junta de Andalucía ha recortado el Infoca. "Nada más lejos de la realidad", ha señalado, reivindicando que Andalucía dispone del mayor dispositivo de lucha contra incendios de España.

Así, ha detallado que el operativo cuenta este año con una inversión de 271,6 millones de euros, más de 4.700 profesionales y 43 medios aéreos preparados para intervenir allí donde sea necesario, además de 108 autobombas, once vehículos nodriza y ocho nuevas unidades móviles.

Carmona ha destacado especialmente el refuerzo del dispositivo en la provincia de Málaga con el nuevo subcentro de defensa forestal de Tolox, la base operativa del Infoca Sierra de las Nieves, situada entre Istán y Marbella, y el Puesto de Mando Avanzado de Benahavís, al que se ha referido como el centro de coordinación móvil más avanzado de Europa.

Estos recursos se suman al Centro Operativo Provincial de Málaga, los centros de Defensa Forestal de Colmenar y Ronda, la base Brica y el aeródromo de Cártama, 19 puntos de vigilancia, 146 puntos de toma de agua, 12 autobombas, dos vehículos nodriza y 13 vehículos de transporte.

El dirigente 'popular' ha reivindicado además la estabilización de la plantilla y ha recordado que se ha publicado una Oferta de Empleo Público con 234 plazas fijas, a jornada completa y con actividad durante los doce meses del año.

"En definitiva, nadie duda hoy del refuerzo del Infoca desde la llegada al Gobierno andaluz de Juanma Moreno", ha manifestado Carmona, quien ha destacado la modernización de los recursos y la atención a reivindicaciones laborales históricas.

Por último, el secretario general ha exigido al PSOE "responsabilidad y lealtad institucional" ante las emergencias y ha censurado que algunos dirigentes socialistas intenten convertir una desgracia en una oportunidad política. "Hay que ser cautos y pido mesura y responsabilidad, porque no es buena mezcla jugar a ser bomberos y pirómanos a la vez", ha concluido.