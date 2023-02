El PP critica que Sánchez venga a Málaga y no pida perdón a familiares y víctimas de la ley del 'Sólo sí es sí'

MÁLAGA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha criticado que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "haya venido este domingo a la capital malagueña y "no haya pedido perdón ni a las víctimas de la ley del 'sólo sí es sí' ni a sus familiares, especialmente a la menor que fue violada por su tío y que ha sido el primer reo excarcelado en Málaga por esta ley".

"A Sánchez se le debería caer la cara de vergüenza por permitir estos beneficios a agresores sexuales que tanto daño han hecho a muchas mujeres. Desde que esta ley entró en vigor en octubre pasado ha beneficiado ya a más de 500 violadores", ha sostenido la dirigente 'popular'.

A su juicio, "venir a Málaga y no pedir perdón a todas las víctimas demuestra que al PSOE y a Sánchez sólo le interesan las cábalas electorales".

"Cuando ha visto las encuestas es cuando piensa en modificarla cuando lo que debería moverle, y removerle, es el dolor que están sufriendo todas las mujeres afectadas por una ley nefasta", ha aseverado en un comunicado Pérez de Siles.

También ha reclamado a Sánchez que sea "sensible y cambie de una vez esta ley; no puede pasar ni un minuto más". "Es mucho el dolor que está provocando y en vez de culpar a los demás debe trabajar para cambiar esta ley chapucera. No es cuestión de política sino de empatía hacia las víctimas", ha enfatizado.

En este punto, ha recordado, además, que el PP ha instalado en sus sedes locales "contadores de la vergüenza" para que la ciudadanía sepa "el número de agresores sexuales beneficiados y el dolor que la misma está causando a cientos de víctimas y sus familias".

Por ello, ha dicho a Sánchez que "más que venir a hacer campaña a Málaga con Daniel Pérez debería venir a pedir perdón". "Viene sin los deberes hechos. Cada día que pasa su falta de diligencia sigue generando dolor e inseguridad; ni agiliza la reforma de esta ley ni pone en marcha medidas de verdad para paliar los efectos de la inflación en las familias", ha añadido.

"Uno por otro y la casa sin barrer", ha sostenido, al tiempo que ha dicho a Sánchez que "si de verdad le preocupan los españoles baje el IVA de productos básicos como la carne, el pescado y las conservas".

En este punto, ha recordado que la bajada de este impuesto a determinados productos "no se está notando en la cesta de la compra" de los ciudadanos.

Pérez de Siles ha apuntado que "la cesta de la compra cerró el año 2022 un 17,2% más cara en Málaga pero a Sánchez sólo le interesa contentar a sus socios de gobierno para no perder el sillón de la Moncloa; le da igual todo el daño que está provocando por el camino".

"El presidente del Gobierno tiene que ejercer como tal y si no es capaz de dirigir este país debe dejar paso a quienes sí saben cómo hacerlo, a quienes sí se preocupan por los españoles y por su bienestar. Sánchez debe dejar de hacer propaganda y trabajar para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía", ha concluido la portavoz del PP de Málaga.