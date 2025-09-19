El PP critica "truco del tocomocho" de Sánchez y Montero a Málaga: "Menos poder adquisitivo y más impuestos que nunca"

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en rueda de prensa frente a la sede provincial del partido. - PP MÁLAGA

Dicen que "el Ejecutivo sanchista" ofrece 140 millones a Andalucía para pagar deuda "mientras le quita 1.500 millones, diez veces más"

MÁLAGA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado el que ha considerado "truco del tocomocho" que, en su opinión, practican el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los andaluces y malagueños. Al respecto ha destacado que "perdemos cada vez mayor poder adquisitivo por la subida de la inflación, pagamos más impuestos que nunca y seguimos igual de infrafinanciados por parte del Gobierno de España".

Carmona, que ha criticado que "el gran engaño del sanchismo se basa en mentiras y agravios a Andalucía y a Málaga", ha explicado que "nos ofrecen 140 millones de euros para que Andalucía amortice deuda mientras nos quitan 1.500 millones cada año por el injusto sistema de financiación, diez veces más".

Ese dinero, ha continuado, "lo pierden los servicios públicos andaluces y malagueños y se va para mejorar otros territorios por interés político del PSOE", y ha lamentado también "el abandono de esta provincia por parte del Ejecutivo".

Además, ha señalado que Montero "vuelve a batir récord de recaudación de impuestos en Málaga, tras superar los 5.500 millones de euros el pasado año y elevar un 20% las previsiones para este año, a tenor de los datos del primer semestre".

"Esta voracidad fiscal convive con la subida desbocada de la inflación y hace mella en los bolsillos de cualquier familia", ha manifestado, alegando que los precios en Málaga volvieron a acelerar su subida en agosto, la mayor desde el verano pasado, con el consecuente perjuicio para afrontar el mes de septiembre. "Los malagueños siguen perdiendo poder adquisitivo mientras el Gobierno se enriquece", ha subrayado.

"El Gobierno de Sánchez y Montero es el más recaudador de la historia, pero ni aprueban medidas para frenar la inflación, ni invierten en esta tierra y, además, mantienen ese injusto sistema de infrafinanciación que beneficia a sus socios independentistas y separatistas", ha recalcado.

Y ahora, además, "tratan de volver a engañarnos con esa quita de la deuda que Andalucía no necesita y que pagaremos entre todos los españoles en beneficio también de Cataluña".

Por eso, ha apostillado el dirigente 'popular', "ni la sanidad estaba bien cuando Montero era consejera de Salud, ni la quita de la deuda está bien, ni tampoco es justo el sistema de financiación que mantiene ahora como ministra", y ha advertido de que Montero "no sólo expolia a los andaluces y los malagueños, sino que además se ríe de nosotros".