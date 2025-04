El PP dice que Montero "no pone dinero para hacer viviendas" en Málaga "pero sí muchos impuestos"

Pomares afea a PSOE y Sumar que, "en vez de salir a explicar lo que han hecho desde el Gobierno, se escondan detrás de las pancartas"

MÁLAGA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Vivienda en el Ayuntamiento de Málaga y coordinador de área de la capital del PP malagueño, Francisco Pomares, ha reprochado al Gobierno de España que "no ponga dinero para hacer viviendas en Málaga, pero sí muchos impuestos" y ha afeado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "que venga a tratar de anotarse la vivienda que hacemos los demás".

"El modelo del PSOE es el de haz tú la vivienda que yo me la apunto, pero sin bajar impuestos", ha criticado y ha recordado que "en torno al 30% del coste de un inmueble responde a su carga impositiva, alegando que desde que Sánchez gobierna, hace siete años, tenemos la mayor crisis de vivienda en la historia de nuestro país".

El dirigente 'popular' ha afeado a los grupos políticos que conforman el Gobierno de España, PSOE y Sumar, que "se escondan detrás de las pancartas en lugar de salir a explicar qué han hecho durante estos siete años, pensando que la gente se va a olvidar de que son ellos quienes gobiernan y quienes deben ofrecer una respuesta global no sólo a las comunidades autónomas, sino también a los ayuntamientos, que son los que están trabajando y construyendo viviendas".

En este punto, ha destacado la "apuesta real y tangible del Partido Popular": "Ofrecemos una respuesta clara, llaves, que es lo que quieren los ciudadanos".

Así, ha reivindicado "los más de 80 millones de euros invertidos por el Consistorio malagueño para impulsar las más de 3.500 VPO que promueve actualmente en la capital, así como los más de 50 millones de euros conseguidos de fondos europeos para ofrecer viviendas más baratas a los malagueños".

En esta línea, ha valorado, además, la colaboración público-privada, "cuyo músculo nos está ayudando a los promotores públicos para poner en el mercado tanto nuevas viviendas libres como de protección oficial".

"Creemos en la vivienda pública y construimos vivienda pública", ha manifestado Pomares en rueda de prensa junto a las más de mil viviendas que se están levantando en el sector Universidad. "La realidad está aquí, esto es lo que piden los ciudadanos: más viviendas en menos tiempo y a precios más equilibrados. En eso estamos", ha apostillado.

Por otro lado, el concejal 'popular' ha recordado que el Ayuntamiento de la capital impulsó un plan para hacer 4.100 VPO y, en tan sólo dos años, ya se están promoviendo 3.500 viviendas. "Somos el mayor promotor público", ha asegurado.

Asimismo, ha incidido en que la Junta de Andalucía, a diferencia del Gobierno de España, "sí ha pactado el nuevo decreto de vivienda con aquellos que hacen vivienda, tanto con promotores públicos como privados, y otras administraciones" y ha señalado que esto ha permitido que se pongan en marcha medidas claras y efectivas.

"¿Qué pedíamos los ayuntamientos? Que donde hacemos vivienda podamos hacer más viviendas, permitiéndonos aumentar un 20% la edificabilidad", ha explicado, "y que donde no hacíamos vivienda, se pueda construir; de manera que solares y terrenos con otros usos se puedan dedicar a vivienda y ponerlas a disposición de los vecinos".

En suma, ha continuado Pomares, "mayor oferta de vivienda, más barata y más incentivos fiscales no sólo para la construcción, sino para que los jóvenes puedan adquirirlas".

"Y mayor agilidad, para que las promociones puedan entrar en esa aceleradora de proyectos para desarrollar suelo, por ejemplo, en Soliva Oeste, donde el Ayuntamiento pretende impulsar otras 1.000 viviendas", ha especificado.

En este punto, el dirigente del PP malagueño ha afirmado que, "ante esta crisis de vivienda que atraviesa nuestro país, los grupos de la izquierda no se esconden y su respuesta es coherente con lo que siempre han defendido: no hacer vivienda, sino quedarse con tu vivienda; es decir, eligen el método de la expropiación y de la okupación cuando no se puede expropiar".

Así, ha recordado que "el Partido Popular, como la mayoría de la población, no está de acuerdo con estas medidas", marco en el que ha pedido a los ciudadanos "que piensen en los distintos modelos políticos y en qué partido está trabajando para dar respuesta a ese déficit de vivienda y para atender la demanda de los ciudadanos de manera urgente, frente a los que se esconden detrás de las pancartas", ha concluido.