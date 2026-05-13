El PP dice que Montero "va de error en error" y reivindica los gobiernos "de buena gente": "No todo vale"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, durante el mitin en Torremolinos. A 6 de mayo de 2026 en Torremolinos, Málaga (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, y la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, han reivindicado este miércoles los "gobiernos de buena gente" frente a "los que creen que todo vale en política y ha denunciado la "campaña de difamación y confusión" con la que el PSOE pretende manchar el buen nombre del SAS y de sus profesionales, subrayando que "no lo vamos a permitir". Así, Bendodo ha dicho que la campaña del PSOE-A de Montero "va de error en error".

Así lo han expuesto junto a los candidatos a las elecciones autonómicas José Ramón Carmona y Rocío Blanco, y el presidente local y alcalde del municipio, Jesús Lupiáñez, donde han manifestado que "la desesperación ha llevado al PSOE a caer en lo más bajo", haciendo creer a la gente que les están llamando del SAS para cancelar una cita y pedirles el voto, generando incertidumbre y desasosiego, algo que no podemos consentir".

Bendodo ha señalado directamente a María Jesús Montero como "la fontanera de Sánchez" y la ha acusado de "trasladar a Andalucía las prácticas del sanchismo". Así, ha advertido de que el PSOE "es capaz de todo" y ha situado en ese marco "las llamadas sobre la sanidad pública", que ha definido como "fontanería auténtica" y "de lo peor que puede hacer un partido político".

En esta línea, el vicesecretario nacional del PP también ha cargado contra la campaña de Montero, a la que ha definido como "la candidata del pasado", marco en el que ha ironizado con que el acto central del PSOE reuniera a "los grandes líderes del futuro del socialismo andaluz": Manuel Chaves y Magdalena Álvarez. "Es que no tienen más", ha dicho.

"La campaña del Partido Socialista de Montero en Andalucía va de error en error. Claro, cuando uno no está a gusto se le nota en la cara", ha dicho antes de añadir que "cuando tu contrincante está en el error, no le saques de él".

Por su parte, Navarro ha censurado que los socialistas, con "la "campaña de difamación y confusión de las llamadas del SAS manchan y pisotean la imagen de nuestros profesionales y de un sistema sanitario público que salva muchas vidas todos los días" y ha incidido en que "los ciudadanos no quieren mentiras, bulos ni campañas sucias; quieren tranquilidad, convivencia y normalidad, un Gobierno que vaya con la verdad por delante, que es lo que tienen con Juanma Moreno; todo lo demás son mentiras y fuegos de artificio".

En esta línea, ha criticado igualmente que Montero viniera a la Axarquía a decir que el Gobierno de España "va a ahorrarle dinero a la Junta al hacer una desaladora", señalando que "este proyecto lo han pagado los regantes y que la financiación de esa obra es un préstamo reembolsable que deberán devolver".

Del mismo modo, ha reprochado a la candidata socialista que "acudiera a una asociación de personas con discapacidad en Antequera y que las llamara enfermas mentales". "Y lo último es ese patinazo colosal de Montero al decir que la muerte de dos guardias civiles en Huelva mientras perseguían una narcolancha fue un accidente laboral", ha añadido.

"POLÍTICA DE ESCUCHA ACTIVA"

"En manos de quién hemos estado todo este tiempo y en manos de quién quiere el PSOE que estén los andaluces", se ha cuestionado la dirigente popular que ha puesto en valor la política de "escucha activa" con la sociedad civil del PP, afirmando que "los mejores políticos no son los que mejor hablan, sino los que más escuchan y, para eso, hay que sentarse con los colectivos, dejarse aconsejar por los expertos en cada sector para elaborar y diseñar las políticas más eficaces, tal y como hace el Gobierno de Juanma Moreno y también el equipo de Jesús Lupiáñez en Vélez-Málaga".

"Para ser buen político hay que ser primero buena persona y Jesús Lupiáñez lo es", ha abundado, apuntando que "gracias a su gestión y a la del Gobierno de Juanma Moreno, esta ciudad seguirá creciendo", marco en el que ha destacado la reforma integral del IES Reyes Católicos, el nuevo centro de salud de Torre del Mar, el IES en Chilches, el desdoble de la a-357 y la incorporación de Vélez al Consorcio Metropolitano de Transportes.

Se trata, ha dicho, de "una demanda histórica a la que hemos dado respuesta para mejorar la movilidad y ofrecer alternativa de transporte público y de una movilidad sostenible a los atascos que el Ejecutivo de Sánchez no ataja". "También hemos traído el agua cuando más falta hacía, siendo Vélez-Málaga la sala de máquinas de esa locomotora del agua que ha permitido salvar la sequía y hacernos más fuertes de cara a futuros periodos", ha explicado Navarro.



