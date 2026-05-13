Abascal dice a Moreno que "debería saber cuál es su vocación" si "presentarse a las elecciones o a Eurovisión"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en Lepe, Huelva - EUROPA PRESS

LEPE (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este miércoles al presidente de la Junta y candidato a la reelección PP-A, Juanma Moreno, tras "confirmar que es él quien canta la canción del PP" y le ha dicho que "debería saber cuál es su vocación, si se quiere presentar a las elecciones en Andalucía o si quiere ir a Eurovisión".

Así lo ha manifestado Abascal durante un acto público celebrado en Lepe (Huelva), junto al candidato de Vox a la Junta, Manuel Gavira, donde ha señalado, a tenor de esto, que considera que Moreno "tendría que pensar un poco en el nombre artístico" y ha espetado que se le ocurre alguno como "Chiquilicuatre de Santelmo o Chisgarabís", ha añadido.

Asimismo, el líder de Vox también ha afirmado que a Moreno "se le está haciendo muy larga la campaña electoral". "Ha pasado del luto a Operación Triunfo en cuestión de unos segundos", ha ironizado, después de que el popular reprochase a Vox no suspender la campaña tras la muerte de guardias civiles en las costas onubenses.

Del mismo modo Abascal ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntando que no conoce a "ningún gobierno en Europa que haya llegado al poder mintiendo sobre sus pactos, que dijera que no iba a pactar ni con terroristas, ni con separatistas golpistas de Cataluña, ni con comunistas y que al día siguiente pactara con todos".

Además, ha dicho que la política migratoria del Ejecutivo "promueve una invasión migratoria y nacionalizaciones masivas para sustituir al pueblo español que no le quiere", toda vez que ha afirmado que "el objetivo del PSOE es darles el derecho a votar por el Partido Socialista y las ayudas sociales que corresponden al pueblo español".

El presidente de Vox además ha criticado el "mensajito pseudonacionalista" de Moreno al afirmar que "vendría uno de fuera" a decidir en Andalucía. "Todos los españoles tenemos los mismos derechos en España", ha respondido Abascal, antes de pedirle que "no se ponga nervioso" y que "siga cantando si quiere" mientras Vox continúa "hablando de los problemas reales de los andaluces".

Entre ellos, ha citado "la inmigración ilegal, el colapso de la sanidad, la inseguridad, las dificultades de acceso a la vivienda y la presión fiscal". "Cada vez se pagan más impuestos y cada vez hay peores servicios públicos. Esta es la Andalucía que han construido", ha dicho.

Abascal ha reivindicado, por otro lado, el "derecho de los jóvenes a tener un salario digno, una vivienda y formar una familia" y ha asegurado que Vox no pide "milagros", sino "lo que tuvieron otras generaciones". También ha lamentado "el aumento de las agresiones sexuales" y ha criticado que "las mujeres tengan que soportar lo que está pasando". "Estamos completamente hartos de que hayan traído a tanta gentuza que no es capaz de respetar a las mujeres", ha señalado.

Por último, el líder de Vox ha pedido el voto para Manuel Gavira asegurando que el 17 de mayo "se vota si Andalucía sigue otros cuatro años sin hacer nada o si se aplican las políticas que ya hemos logrado en Aragón y Extremadura". "Después de ocho años, ni un dedo frente a la invasión migratoria, ni un dedo frente al abuso fiscal, ni un dedo frente a los chiringuitos", ha criticado sobre el Gobierno andaluz.

Además, ha advertido al PP de que Vox "no facilitará gobiernos mediante abstenciones". "Si alguien se ha pensado que venimos a hacernos visibles para luego convertirnos en invisibles en el Parlamento, que se opere", ha concluido.

"CANSADOS DE SOCIALISMO ROJO O AZUL"

Por su parte, el candidato de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado que los andaluces "estamos cansados de socialismo sea rojo o sea azul" y ha advertido que el próximo 17 de mayo "se van a enterar porque les vamos a dar una patada en el culo a los socialistas".

El dirigente de Vox en Andalucía ha señalado que "hay miles de andaluces que trabajan en la agricultura" y ha advertido a Moreno que "no nos tome usted por vagos". "El campo español lo que necesita es acabar con la porquería ideológica del fanatismo climático que viene de Bruselas, con el Pacto Verde, Mercosur y con la burocracia", ha apuntado Gavira.

Del mismo modo, también ha acusado a Moreno de estar "a favor de la regularización masiva de cientos de miles de inmigrantes en nuestra región" y ha añadido que "no hay diferencia entre Montero y Moreno en relación con los inmigrantes".

Gavira ha hecho referencia a los pactos de Vox en varias comunidades de España y ha explicado que "la tarea no acaba el 17 de mayo, no nos vamos a conformar con Castilla y León con Aragón, con Extremadura o con Andalucía. Queremos llevar al gobierno de España a Vox", ha concluido.

