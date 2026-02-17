PP exige a Gobierno que "baje dos tonos el sectarismo y anteponga el interés general" para poner fin a huelga de médicos

La portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, en una imagen de archivo - PP MÁLAGA

MÁLAGA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha exigido este martes al Gobierno de España que "baje dos tonos el sectarismo y anteponga el interés general" de los ciudadanos para "poner fin a la mayor huelga de médicos de la historia de este país y que también afecta a la asistencia sanitaria en Málaga".

Así, ha criticado que estamos ante "el Gobierno del caos" y ha alertado de que "más de 5.700 facultativos de la provincia están llamados a parar la actividad toda esta semana para protestar por el Estatuto Marco impuesto por la ministra de Sanidad, Mónica García, que tiene el récord de afrontar su cuarta huelga en poco más de un año por su incapacidad para alcanzar un acuerdo con los profesionales sanitarios".

"Hablamos de una crisis sin precedente en materia sanitaria, ante la que el Ejecutivo socialista responde con soberbia y aún más sectarismo si cabe", ha manifestado la dirigente 'popular' en un comunicado, al tiempo que ha destacado que el Ministerio "pretende modificar las condiciones laborales del personal sanitario de espaldas al sector y sin garantizar una financiación realista, al carecer de presupuestos desde el año 2023".

En este punto, Pérez de Siles ha incidido en que "el sanchismo ha llevado la inestabilidad y la incertidumbre también al Sistema Nacional de Salud" y ha lamentado que, después de tres años de negociación, García "se ha mostrado incapaz de alcanzar un consenso con los profesionales sanitarios, defendiendo un estatuto que genera nuevos agravios entre categorías profesionales y un caos en la organización del sistema sanitario".

En esta línea, ha subrayado que "con Sánchez pagamos más impuestos que nunca y tenemos peores servicios públicos que nunca" y ha apuntado que "el caos impuesto en la movilidad, en el servicio ferroviario o el déficit energético también se traslada al ámbito sanitario por el sectarismo ideológico de este Gobierno".

De igual modo, la portavoz 'popular' ha recordado que se han producido huelgas médicas en junio, octubre y diciembre de 2025, a la que se suma este nuevo paro de febrero de 2026, y ha lamentado que "el Ejecutivo de PSOE y Sumar va de escándalo en escándalo y generando crisis sin precedentes".

"Si Mónica García u Óscar Puente respondieran ante los problemas con la misma diligencia y dinamismo que lo hacen en redes sociales, mejor nos iría a todos los españoles", ha insistido, marco en el que ha instado al Gobierno a "rectificar, escuchar a los profesionales sanitarios y a los sindicatos, abrir un verdadero proceso de diálogo y, sobre todo, a anteponer la sanidad pública a la ideología y a sus intereses partidistas", ha concluido.