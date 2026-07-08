PP exige al Gobierno una solución "inmediata" para acabar con los casi 18.000 exámenes de conducir pendientes en Málaga

La portavoz del PP en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, Bella Verano, junto al secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, y otros miembros de la formación en la provincia. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha exigido este miércoles al Gobierno de España una solución inmediata para acabar "con el colapso" que sufren las autoescuelas y miles de alumnos en la provincia, donde hay "casi 18.000 exámenes prácticos pendientes por la falta de examinadores de Tráfico".

Así lo ha señalado tras una reunión con representantes del sector de las autoescuelas, en la que también ha participado la portavoz del PP en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, Bella Verano; los diputados nacionales por Málaga María del Mar Vázquez, Mario Cortés, Cristóbal Garre y Gema Pérez; el vicesecretario económico del PP de Málaga, Carlos Conde; y la presidenta de Nuevas Generaciones de Málaga, Jessica Trujillo.

Carmona ha subrayado que esta situación afecta tanto a quienes necesitan el permiso de conducir para trabajar o encontrar empleo como a las propias empresas, que sufren un perjuicio económico por la imposibilidad de examinar en plazos razonables.

El dirigente 'popular' ha advertido de que Málaga debería contar con 34 examinadores para agilizar los procesos, pero dispone de una plantilla insuficiente de 25, lo que ha provocado este atasco. "Estamos hablando de 18.000 personas pendientes de poder examinarse y, por tanto, de 18.000 razones para exigir al Gobierno de España que dé una respuesta ya", ha afirmado.

En este sentido, ha criticado que el Ejecutivo central "lleva ausente más de siete años de nuestra provincia" y ha vinculado este problema con la falta de inversiones y planificación en materia de movilidad, una competencia estatal que el Gobierno de Sánchez mantiene abandonada en Málaga.

Carmona ha recordado además que la Diputación de Málaga ha tenido que asumir, a petición de ayuntamientos como Antequera y Ronda, la financiación de espacios necesarios para evitar que alumnos de distintas comarcas tuvieran que desplazarse a la capital para examinarse.

Por su parte, Bella Verano ha destacado que el Grupo Popular lleva más de un año impulsando iniciativas en el Congreso para reclamar soluciones a la falta de examinadores, con preguntas por escrito, solicitudes de información, comparecencias y proposiciones no de ley.

La portavoz 'popular' en la Comisión de Seguridad Vial ha explicado que el PP ha registrado una nueva PNL para pedir al Gobierno que cubra todas las plazas vacantes de examinadores, redimensione las plantillas de las jefaturas provinciales de Tráfico que lo necesiten y adopte medidas temporales de refuerzo mientras se resuelve el problema estructural.

Verano ha apuntado que la situación afecta a cerca de 18.000 personas en Málaga, a unas 82.000 en Andalucía y a más de 360.000 en el conjunto de España, según los datos trasladados por el sector, y ha advertido de que la falta de respuesta está castigando especialmente a las pequeñas autoescuelas.

Asimismo, ha cuestionado la eficacia del plan PRO impulsado por la Dirección General de Tráfico, al considerar que no ha dado respuesta a las necesidades reales del sector ni de los alumnos, especialmente al dejar fuera determinados permisos, centros desplazados y situaciones específicas de provincias como Málaga.

El PP ha reiterado así su apoyo a las autoescuelas malagueñas y a "los miles de alumnos afectados por una situación que evidencia una vez más la falta de gestión del Gobierno de España en los servicios públicos que dependen directamente de su competencia", han señalado.