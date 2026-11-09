El PP exige a Sánchez que actúe "de inmediato" en los Cercanías de Málaga: "La situación ya no aguanta más"

Archivo - Un tren de Cercanías procedente de Fuengirola llega a la parada apeadero de Los Álamos, en Torremolinos. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha exigido est lunes al Gobierno de Pedro Sánchez que actúe "de inmediato" para solucionar "las continuas incidencias" en las dos líneas de Cercanías de la provincia de Málaga, "que sufren cancelaciones o demoras diarias" y ha incidido en que la situación "ya no aguanta más".

Así, a través de una nota, Navarro ha aludido a la supresión, la pasada semana, "de casi 150 trenes además de incidencias constantes", punto en el que ha precisado que "solo el viernes superaron la treintena".

A ello se suman las de este lunes, "con más de una decena de cancelaciones y demoras sólo en la línea C-1", que conecta Málaga con la localidad de Fuengirola, y que "afectan a miles de malagueños que utilizan estos trenes para desplazarse diariamente".

"Necesitamos conexiones ferroviarias seguras y fiables. Málaga y los malagueños no se merecen tener un media distancia y unos Cercanías a medio gas", ha subrayado la máxima dirigente del PP malagueño.

Así, ha hecho hincapié en las afectaciones que tienen los problemas en los trenes en la vida diaria de miles de malagueños. "Es lo único que nos conecta ferroviariamente en el conjunto de la provincia. Necesitamos que se actúe y que se actúe ya", ha concluido la presidenta 'popular'.