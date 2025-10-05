PP insta a Puente y Montero a venir a Málaga y "dar la cara" sobre propuestas para mejorar la movilidad

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, en una imagen de archivo - PP DE MÁLAGA - Archivo

Piden que expongan "en lugar de mandar a una subalterna para justificar por qué no ejecutan ninguna obra para paliar el colapso de tráfico"

MÁLAGA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha instado este sábado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a venir a Málaga y "dar la cara, en lugar de mandar a una subalterna para tratar de justificar por qué el Gobierno no ejecuta ninguna obra para paliar el colapso de tráfico en la provincia ni bonifica el peaje de la Costa del Sol, tal y como se comprometió".

"Después de tres reuniones y casi año y medio después, sigue sin haber sobre la mesa propuestas ni inversiones contempladas a corto y medio plazo para mejorar la movilidad en la provincia", ha criticado Ortega, al tiempo que ha subrayado en un comunicado que "esto constata cómo el Gobierno de Sánchez está mareando no sólo a las instituciones, sino a todos los malagueños, para ganar tiempo y no hacer absolutamente nada".

El dirigente 'popular' ha pedido a Puente y Montero que "no se escondan detrás de la número cuatro del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y que expongan en primera persona ante los malagueños dónde están las inversiones y por qué nos niegan no sólo las grandes obras necesarias que ya deberían estar planificadas, tras siete años de Gobierno socialista, sino incluso otras medidas de carácter transitorio para reducir los atascos en la A-7".

Así, ha advertido de que "prometer o anunciar obras sin esforzarse si quiera por aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es mentir sin escrúpulos y tomar por tontos a los ciudadanos" y ha incidido en que "el Gobierno de Sánchez no aprueba sus cuentas desde el año 2023, incumpliendo de este modo el mandato constitucional".

"El avance es nulo, igual que el compromiso de este Ejecutivo para tratar de reducir los atascos que cada día sufren miles de conductores; y los malagueños tienen derecho a saberlo", ha aseverado Ortega y ha recordado que tanto la Junta de Andalucía, como la Diputación y los ayuntamientos han expresado "su decepción ante la falta de voluntad del Gobierno de Sánchez para mejorar la movilidad en la provincia".

El coordinador general del PP de Málaga ha insistido en que "hacen perder el tiempo a las instituciones y, sobre todo, a los malagueños que cada día afrontan con estrés los problemas de tráfico para llegar a sus puestos de trabajo o sus lugares de estudio".

Por último, ha reprochado al PSOE y, "muy especialmente a los socialistas malagueños, que lleven siete años ninguneando a esta provincia sin inversiones ni proyectos, de los cuales, el último año y medio se han dedicado a tomarnos el pelo, a darnos esperanzas a través de esas reuniones que luego han resultado ser una mentira más del Gobierno de Sánchez", ha concluido.