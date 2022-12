El PP lamenta que el PSOE de Málaga "asuma la tesis de los secesionistas sin rechistar"

MÁLAGA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha lamentado este viernes que "el PSOE de Málaga asuma la tesis de los secesionistas sin rechistar, mostrando su respaldo sin fisuras a la reforma del Código Penal de Pedro Sánchez que, entre otros aspectos, supone rebajar las penas por malversación y suprimir el delito de sedición".

"Nos preocupa que la noticia del PSOE andaluz para cerrar el año, con el señor Espadas a la cabeza, sea que ha llegado a un acuerdo de sometimiento de los ocho secretarios provinciales para asumir la reforma del Código Penal pactada con Esquerra y Bildu", ha manifestado y ha calificado de "pésima noticia" que la ejecutiva provincial "se rinda ante esta alianza de Sánchez con independentistas y separatistas".

El dirigente 'popular' ha subrayado que "Daniel Pérez tendrá que explicar en los 103 municipios malagueños por qué ha acordado silenciar cualquier voz disidente con esta medida y en qué beneficia a la provincia la reducción de las penas de malversación o la eliminación del delito de sedición por el que fueron condenados los líderes independentistas del 'procés' catalán".

"El señor Pérez, que ayer defendía la torre del puerto y hoy la critica, parece ser que una cosa sí tiene clara, como es cerrar filas junto a Sánchez para mantenerle en el poder a cualquier precio", ha manifestado, al tiempo que ha destacado que "acordar con los dirigentes socialistas de la provincia que el que se mueva no sale en la foto, como decía Alfonso Guerra, nos parece una pésima noticia para la política malagueña".

En este punto, Carmona ha anunciado mociones en los ayuntamientos instando al PSOE "a pronunciarse", alegando que "sabemos que la mayoría de los socialistas, al igual que los malagueños, están en contra de esta reforma del Código Penal", cuestionando "en qué beneficia a los malagueños, independientemente de su ideología, este pacto de Sánchez con Esquerra Republicana". "Es un escándalo", ha apostillado.

El dirigente 'popular' ha señalado, asimismo, que "este acuerdo del PSOE andaluz y el PSOE de Málaga con Sánchez no es más que un pacto de silencio cómplice para que no haya ni siquiera un debate interno en el seno del PSOE y que quien se mueva, no salga en la foto".

"Una situación --ha agregado-- que evidencia que en el PSOE de Málaga también mandan Rufián y Otegui". Así, ha criticado que, en cualquier caso, "lo que queda claro es que la ejecutiva socialista no trabaja por el interés general de los malagueños, sino por el interés partidista de Sánchez".

BALANCE DEL AÑO

Por otro lado, el secretario general de los 'populares' malagueños ha valorado "la consolidación de las políticas desarrolladas en Andalucía por el Partido Popular" y "el espaldarazo que los andaluces y los malagueños otorgaron al Gobierno de Juanma Moreno el pasado 19 de junio".

"Este 2022 ha sido un año de muchas cuestiones políticas pero, sobre todo, ha sido el año en que los andaluces han dado la tranquilidad al Gobierno andaluz, otorgando a Juanma Moreno una mayoría suficiente para trabajar por que Andalucía se ponga al frente del crecimiento de España en parámetros hasta hace poco inimaginables".

Carmona ha reivindicado el peso del PP de Málaga y el apoyo de los malagueños para lograr diez diputados autonómicos, apuntando que "este logro nos da la certeza de que el camino emprendido es el adecuado para seguir trabajando por una Andalucía y una Málaga líderes dentro y fuera de nuestro país".

Por el contrario, ha agregado, "el señor Espadas cierra el año como el dirigente socialista con el peor resultado para el PSOE en Andalucía, también para la provincia de Málaga, y ahora también como el seguidor más leal a las políticas de Sánchez", ha concluido.