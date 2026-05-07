PP lamenta que PSOE "vote en el Senado en contra de evitar demolición de casas de El Palo y que Vox se abstenga"

El Vicesecretario Del PP De Málaga Y Concejal Responsable Del Distrito Este, Carlos Conde. - PP

MÁLAGA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario del PP de Málaga y concejal responsable del distrito Este, Carlos Conde, ha lamentado este jueves que "el PSOE haya votado en contra y que Vox se haya abstenido en relación a la iniciativa presentada por el grupo popular en el Senado para evitar la demolición de las viviendas afectadas por la Ley de Costas, como las casas de El Palo".

Así, ha criticado que el Gobierno de Sánchez "ha pasado del exprópiese de sus referentes ideológicos de izquierda al derríbese más cruel y radical", alegando que "el sanchismo es el alumno aventajado del chavismo".

Del mismo modo, Conde ha reivindicado que "no estamos hablando de cemento, estamos hablando de viviendas, de patrimonio, de generaciones y de identidad, en este caso de las casas de El Palo".

Por eso, ha continuado, "no entendemos que el PSOE amnistíe a políticos y, sin embargo, no amnistíe a los vecinos que sufren esa inseguridad jurídica y que el Gobierno de Sánchez aborde la situación desde esa frialdad burocrática, inhumana".

"El PP es el único partido que está a favor de los vecinos", ha subrayado el dirigente 'popular', que ha valorado que la formación, con mayoría en el Senado, lograra aprobar esta iniciativa que trata de "poner una moratoria a la situación del deslinde y de frenar los derribos que se están produciendo ya en otros rincones de España, atajando esa situación de inseguridad para que le podamos devolver esa propiedad a los vecinos de El Palo".

Por tanto, ha continuado Conde, "nosotros vamos a seguir defendiendo a los vecinos como venimos haciendo desde hace muchos años, también cuando estuvimos al frente del Gobierno de España y lo hicimos con las casas de Pedregalejo".

"Queremos seguir avanzando en esa línea a pesar de esa ferrazón del Gobierno de España para no otorgar seguridad jurídica a más de 570 familias malagueñas", ha subrayado.

"No entendemos cómo el PSOE de Málaga es capaz de estar callado y mirar hacia otro lado cuando el Gobierno de Sánchez ordena silencio; cómo no son capaces de alzar la voz y mirar a estos vecinos de frente para ofrecerles garantías y tranquilidad", ha incidido.

En este sentido, el vicesecretario 'popular' y concejal delegado del distrito Este de la capital ha insistido en que "seguiremos trabajando junto a los vecinos y esperamos que, con esta iniciativa, podamos avanzar y que el PSOE, con la complicidad en este caso de Vox, abandonen ese bloqueo y consigamos esa seguridad que tanto demandan nuestros vecinos y que afecta también a otros puntos de España", ha concluido.