PP de Málaga aboga por una alianza férrea de hombres y mujeres por la igualdad y reconoce el feminismo "valiente"

MÁLAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado este viernes que la igualdad se construye desde una "alianza férrea" entre hombres y mujeres y ha alegado que la formación "no entiende la igualdad desde el conflicto y la confrontación". "Creemos en la concordia entre hombres y mujeres para seguir avanzando", ha dicho, al tiempo que ha destacado el "feminismo valiente del día a día".

Así lo ha expuesto junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, durante el acto de los premios de la formación 'Ellas crean Málaga', con motivo del Día de la Mujer, donde ha puesto en valor el feminismo que practican las galardonadas.

Navarro ha subrayado que en el PP "no creemos en esa guerra que Sánchez ha abierto entre hombres y mujeres; no creemos en esa guerra que enfrenta a territorios ni tampoco en esa guerra que promueve el sanchismo entre españoles", afirmando que "este es nuestro particular no a la guerra".

"Nosotros practicamos el feminismo real y no ideológico, donde los hombres tienen mucho que decir", ha advertido la presidenta provincial, quien ha calificado de "vergonzosa" la imagen que da el Gobierno sobre la convivencia entre hombres y mujeres. "Me niego a apoyar cualquier manifestación o acción que meta a todos los hombres en el mismo saco del acoso y el abuso", ha añadido, apuntando que "necesitamos a los hombres para construir, entre todos, una sociedad más justa e igualitaria".

En este punto, la dirigente 'popular' ha puesto en valor las políticas transversales del PP para favorecer la igualdad real y ha advertido de que "la mejor política de igualdad es la creación de empleo y oportunidades para las mujeres", punto en el que ha señalado que "el paro femenino ha bajado en ocho puntos en Andalucía durante el Gobierno de Juanma Moreno y hoy hay 315.000 mujeres ocupadas más que en 2018".

Navarro ha explicado que más de 32.000 mujeres han sido contratadas "gracias a los incentivos autonómicos para la creación de empleo femenino estable", por valor de 97 millones de euros, y ha señalado que el presupuesto del Teléfono de Atención a la Mujer (900 200 999) "se ha multiplicado por diez su presupuesto entre 2018 y 2026".

La presidenta provincial también ha señalado las cuotas reducidas para las autónomas que inician su actividad o la cuota cero durante 24 meses para quienes la retoman tras el nacimiento de un hijo, marco en el que ha recordado la creación de una Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar.

Entre las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, también ha resaltado la gratuidad en la Educación Infantil de dos a tres años, apuntando que el número de alumnas de FP relacionadas con las STEM "ha aumentado un 67% desde 2019 y que Andalucía cuenta hoy con la mayor plantilla de mujeres de su historia dedicada a investigación y desarrollo, con más de 14.200".

En este punto, Navarro ha afirmado que "hay muchas mujeres que nos inspiran; porque son más las que practican este feminismo real y que son referente por lo que hacen de manera natural y silenciosa, sin pancartas y con resultados mucho más efectivos".

Del mismo modo, ha señalado que "hay mujeres que se juegan mucho más que el aplauso y a las que hemos demostrado nuestro compromiso y nuestro apoyo explícito frente a regímenes carentes de esa libertad real", en alusión a las mujeres ucranianas, venezolanas o iraníes. "Hoy más que nunca recordamos a esas mujeres iraníes que fueron germen de esa sublevación contra un régimen que las tiene oprimidas", ha dicho.

En esta línea, ha puesto el foco sobre todas esas mujeres y personas que, con su trabajo diario, "contribuyen a la pujanza de una provincia líder como la nuestra, que es punta de lanza para que Andalucía esté superando todas esas rémoras y que hoy pueda hablarle de tú a tú a otras regiones de España y de Europa".

"El PP no señala a las mujeres por ser buenas o malas feministas porque no busca titulares, busca resultados y pone en valor la contribución de todas esas mujeres a favor de su sector productivo o de la sociedad en su conjunto", ha insistido.

En esta edición de los Premios 'Ellas crean Málaga', el PP de Málaga ha reconocido la labor profesional de la maquilladora Katy Navarro, mientras que en el ámbito empresarial se ha destacado la trayectoria de Inmaculada Rueda, fundadora junto a su marido de Huevos Salvi, y la distinción a la labor deportiva ha recaído en el Club Amigos del Baloncesto (CAB) Estepona (Málaga).

Asimismo, el premio 'Ana Jiménez' que otorga el PP malagueño a mujeres de la formación ha sido otorgado a la alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández, por su trayectoria al frente del Consistorio y muy especialmente por el carácter solidario demostrado con los vecinos afectados por los últimos trenes de borrasca tanto en la Serranía de Ronda como en la vecina Grazalema (Cádiz).