El PP de Málaga acusa al Gobierno de incumplir los estudios de movilidad y reclama soluciones a los atascos

Archivo - El coordinador del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, en rueda de prensa - DIPUTACIÓN - Archivo

MÁLAGA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha advertido del "suspenso" del Gobierno de España en materia de movilidad y ha reclamado al Ejecutivo que presente los estudios anunciados para antes del verano sobre la mejora de la A-7 oriental y occidental y la viabilidad del tren litoral entre Nerja y Algeciras.

En un comunicado remitido por el grupo, Ortega ha cuestionado si el Gobierno y el ministro Óscar Puente cumplirán sus compromisos durante 2026.

El dirigente popular ha señalado que el fin de las vacaciones y la vuelta a las aulas de más de 135.000 alumnos malagueños evidencian la necesidad de mejorar unas infraestructuras sometidas a una presión creciente por el aumento de la población.

En este sentido, ha criticado que no se hayan aplicado medidas transitorias para aliviar el tráfico, como carriles reversibles o unidades de respuesta rápida ante accidentes y vehículos averiados. Ortega ha defendido que la congestión es ya un problema estructural que afecta diariamente a trabajadores, estudiantes y familias.