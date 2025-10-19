El PP de Málaga afea al Gobierno central la "situación de emergencia" que sufre la A-7 con "continuos colapsos"

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha cuestionado al Gobierno de España "qué más necesita" para enterarse de que la A-7, a su paso por la provincia malacitana, sufre una "situación de emergencia", a tenor de los "continuos colapsos e incidentes" registrados "prácticamente a diario".

Según ha detallado la formación en una nota, Del Cid ha concretado que Málaga ha sufrido "colapsos históricos" en la Ronda Este con retenciones "de más de 20 kilómetros y hasta seis horas de atascos", un problema "permanente que nos ha convertido en uno de los principales puntos negros de la red de carreteras del Estado".

Asimismo, ha insistido en que "es urgente que se ejecuten actuaciones a corto plazo", mientras se planifican obras como el "necesario" tercer carril entre Rincón de la Victoria y la capital, y entre Puerto Banús y San Pedro Alcántara. Además, Del Cid ha reclamado al Ejecutivo que actúe "de inmediato" en los enlaces más problemáticos, tal y como señala el informe técnico solicitado por los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria a la Diputación y que plantea actuar en siete accesos de entrada y salida desde El Limonar hasta Añoreta.

"¿Qué más le hace falta al PSOE para enterarse de que la situación de la A-7 es de emergencia y que cada día compromete y pone en peligro la seguridad de miles de conductores malagueños?", ha insistido la dirigente, quien ha lamentado que, en lugar de "avanzar en las soluciones, lo único que hace el Gobierno es poner piedras en el camino".

Al respecto, ha incidido en que, "no sabemos si es dejadez, negligencia o directamente la orden del subdelegado del Gobierno en Málaga para bloquear la A-7", y se ha cuestionado "cómo es posible" que se permita que se acometan trabajos de mantenimiento hasta las 7,00 horas que en un tramo "tan conflictivo" y en una franja horaria donde "el tráfico es intenso", incluso "mucho antes de esa hora".

En relación, ha advertido de que "puede ser mala gestión o un agravio político más por parte del Gobierno de Sánchez a esta provincia", y ha alegado que "ninguno de los dos extremos resultarían ni extraños ni novedosos" para los malagueños, tras "siete años de abandono inversor por parte del Ejecutivo socialista", ha concluido.