PP Málaga anima a los malagueños a arropar a los ceutíes "pese al intento del PSOE de boicotear" las concentraciones

Archivo - El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una imagen de archivo. - PP - Archivo

MÁLAGA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha animado este lunes a los malagueños a "tomar partido" por Ceuta y sumarse este miércoles, 2 de septiembre, a las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a las puertas de todos los ayuntamientos para arropar a los ceutíes, al tiempo que ha criticado "el intento del PSOE de boicotear estas movilizaciones pacíficas".

Así, ha preguntado a los socialistas andaluces y malagueños "de qué tienen miedo" tras conocerse que la formación que lidera María Jesús Montero "ha dado orden a sus cargos de no acudir y tampoco promoverlas allí donde gobiernan".

A través de una nota, Carmona ha lamentado que los socialistas, "una vez más, anteponen la defensa de Pedro Sánchez y de su nefasta gestión de la mayor crisis migratoria que ha sufrido nuestro país a los intereses de los ciudadanos".

Ha apelado a la necesidad de que los ceutíes "sientan el respaldo y el apoyo de los malagueños, los andaluces y los españoles cuando llevan más de un mes denunciando el abandono y la dejación de funciones por parte del Gobierno de España".

"Nadie entiende que ante la vulneración de nuestra frontera en Ceuta, comprometiendo la tranquilidad, la convivencia y el día a día de los ceutíes, la respuesta del Ejecutivo de Sánchez haya sido la inacción y seguir de vacaciones como si no fuera un asunto de Estado", ha manifestado.

En este punto, ha invitado a los socialistas malagueños a "poner el oído" en la calle y sumarse a estas concentraciones y ha alegado que "no todo vale en política". "Ya está bien de anteponer siempre el interés de Pedro Sánchez al de los vecinos, porque lo único que hacen es alejarse cada vez más de la sociedad civil", ha concluido.