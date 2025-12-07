El PP de Málaga critica "afán recaudador" del Gobierno con precio de carnes, pescados y huevos y reclama rebaja del IVA

El vicesecretario de Málaga Productiva del PP de Málaga y coordinador del Observatorio Económico y de Precios, Carlos Conde - PP MÁLAGA

El vicesecretario de Málaga Productiva del PP de Málaga y coordinador del Observatorio Económico y de Precios, Carlos Conde, ha señalado que la formación volverá a pedir en el Congreso la bajada del IVA de productos como la carne, el pescado o los huevos ante "el afán recaudador" de Pedro Sánchez y María Jesús Montero.

Conde ha recordado que el PP registrará una Proposición no de Ley (PNL) para pedir la rebaja del IVA en productos de primera necesidad, al tiempo que ha lamentado que, de cara al periodo navideño, la provincia afronte una nueva subida en la cesta de la compra y ha subrayado que "los malagueños deben apretarse el cinturón como nunca en estas fechas".

De este modo, ha recordado que, desde la pandemia, los precios de la cesta de la compra han subido por encima del 50%. "Los productos tradicionalmente más asequibles como los huevos, la fruta, el café o la carne se están convirtiendo en prohibitivos por la incapacidad del Gobierno para frenar la inflación", ha relatado en un comunicado.

El dirigente 'popular' ha criticado la "voracidad recaudatoria y fiscal de Sánchez y Montero, quienes ya han aplicado más de 97 subidas de impuestos y cotizaciones desde que es presidente" y ha alertado de que este Gobierno "está más centrado en satisfacer las exigencias e inversiones que reclaman sus socios catalanes para mantenerse en el poder que en ayudar a las familias y pymes malagueñas".

Ante ello, Conde ha subrayado que la renta disponible de los malagueños "se ha reducido por el enorme volumen impositivo marcado por Montero": "Tenemos la peor versión de un Gobierno que asfixia a las familias por activa y por pasiva; es decir, por un lado no para de subir impuestos que hacen disminuir la capacidad adquisitiva y por otro lado no toma medias ante la subida de precios como sería el deflactar el impuesto sobre la renta como desde el PP venimos solicitando. Y sin duda la culpable es la Ministra de Hacienda", ha sentenciado.

En estos siete años de socialismo, ha continuado, "las familias han perdido gran parte de su poder adquisitivo, hasta el punto de que España se ha posicionado como el segundo país de Europa con mayor índice de pobreza infantil". "No puede ser que el Gobierno siga alcanzando cotas históricas de recaudación en la provincia a través de los impuestos estatales y que sea a costa del esfuerzo de los malagueños", ha concluido.