El PP Málaga critica que el Gobierno "más recaudador de la historia deja los peores servicios públicos"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en una visita a una carpa informativa en Cruz del Humilladero, en la capital malagueña. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado que el Gobierno "más recaudador de la historia deja los peores servicios públicos" y ha afirmado que la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "llega tarde y con la calculadora electoral en la mano".

Así lo ha expuesto junto a la candidata de la formación al Congreso Toñi Ledesma durante una visita a una carpa informativa en Cruz del Humilladero, en la capital malagueña, donde ha criticado que "la inflación y las más de 100 subidas de impuestos del Ejecutivo de Sánchez asfixia a las clases medias y trabajadoras".

Además, ha incidido en que Málaga "está a punto de cumplir su sexto récord de recaudación y ser una de las provincias que más aporta a las arcas estatales sin recibir nada a cambio". "Ese es el quid de la cuestión", ha subrayado.

Al respecto, ha alegado que "esa voracidad fiscal no ha servido para tener mejores carreteras, ni una mejor red ferroviaria, ni más efectivos de Policía y Guardia Civil para combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico ni para la estabilización de nuestras playas".

"Ese dinero no ha servido para mantener nuestros servicios e infraestructuras que son competencia del Gobierno; ha servido única y exclusivamente para mantener a Sánchez en el poder y pagar de nuestro bolsillo los tratos de favor a los nacionalistas e independentistas", ha apostillado, y para, ha añadido, mantener "a Puente al frente de un ministerio estratégico como el de Transportes".

En este punto, ha incidido en que la dimisión del ministro "llega muy tarde, diez meses después de Adamuz (Córdoba) y tras una semana del accidente de Urda".

Por tanto, Navarro ha asegurado que "no nos vamos a conformar y vamos a seguir al pie del cañón en la calle, hablando con los vecinos y explicando las medidas que el Gobierno de Feijóo quiere aplicar para aliviarles el bolsillo y para devolver la responsabilidad, la credibilidad y el rigor a las instituciones".

"El cambio que debe llegar el 29 de noviembre traerá consigo gestión y un mejor mantenimiento de las infraestructuras, poniendo al frente del Ministerio de Transportes a personas cualificadas y un plan de choque para adecuar toda la red ferroviaria", ha explicado.

Asimismo, la dirigente popular ha revindicado las medidas contempladas por Feijóo para dejar más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, como ese IVA cero en los productos básicos, la bajada del IVA del 21 al 10 por ciento en la energía o el gas, la adecuación del IRPF a la inflación o duplicar la degravación por cada hijo.

"Las familias tienen que verse respaldadas si queremos que la natalidad suba y que tengamos relevo generacional que garantice también nuestras pensiones", ha subrayado, y ha señalado la "oportunidad histórica" que supone el 29 de noviembre para la reconstrucción de España y para que volvamos a tener un país del que nos sintamos orgullosos.

Navarro ha animado a los malagueños a participar el próximo domingo, 8 de noviembre, en el acto que contará con Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno en el pabellón de Carranque. "Una cita donde los malagueños alzaremos la voz para pedir ese necesario cambio de Gobierno que devolverá la esperanza que nos ha robado Pedro Sánchez", ha concluido.

Cuestionada por los periodistas sobre los últimos apagones que ha sufrido la capital malagueña, Navarro ha lamentado que "llueve sobre mojado", punto en el que ha señalado que Málaga es una provincia "que crece a un ritmo mucho mayor que el resto de Andalucía", lo que, ha dicho, "tiene que ir aparejado también de la redimensión de nuestras infraestructuras" en general.

La presidenta provincial se ha referido a necesidades "básicas", como las infraestructuras hídricas, y al "déficit energético que sufre y padece Málaga, no de ahora, de hace tiempo"; por lo que ha recordado el compromiso anunciado del PP de un plan de choque "para redimensionar la red eléctrica en España y especialmente en provincias como Málaga, que lo necesitan por esos crecimientos".