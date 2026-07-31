PP de Málaga critica que el Gobierno "siga echando gasolina" a la inflación con subidas de carburantes en julio y agosto

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, en una imangen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado este viernes que el Gobierno "siga echando gasolina" a la inflación y a la subida del coste de la vida y ha señalado primero "el aumento del precio de la luz y el gas en junio, así como de los carburantes tanto en el mes de julio, tras la retirada de la rebaja del IVA por parte del Gobierno el pasado y la incorporación de una ayuda gradual que a partir de mañana, 1 de agosto, bajará de 15 a diez céntimos el litro, volviendo a elevar el coste de los combustibles".

"Estamos en plena operación salida y el precio de la gasolina sigue subiendo, por lo que tanto los desplazamientos del verano como la vuelta al cole serán los más caros de los últimos años", ha manifestado Ortega y ha advertido de que el encarecimiento de los combustibles "repercute en el precio de otros productos y servicios".

Además, ha lamentado que este nuevo incremento coincida con la operación salida y con la huelga de Renfe, al tiempo que ha señalado "el repunte en el uso del coche por el temor de los usuarios a nuevos retrasos y cancelaciones en el servicio de Cercanías y AVE".

Así, ha criticado en un comunicado que el Ejecutivo socialista "asfixia cada vez más a las familias", tras registrar el mes de julio "una subida de la inflación del 3,5%, el pico más alto de los últimos dos años".

Al respecto, el dirigente 'popular' ha incidido en que "la cesta de la compra está hoy casi un 40% más cara que en 2018 mientras el Gobierno sigue de brazos cruzados" y ha alertado de que "este encarecimiento, sumado al aumento de la presión fiscal, se traduce en una pérdida notable del poder adquisitivo de las familias".

"Tenemos a un Gobierno de España inhabilitado y asediado por la corrupción y la mala gestión para el que el bienestar de las clases medias y trabajadoras no es una prioridad", ha añadido Ortega y ha reprochado al Ejecutivo que "haya subido cien veces los impuestos desde que Sánchez es presidente, lo que se traduce en el récord histórico de 6.000 millones de euros recaudados el pasado año del bolsillo de los malagueños".

Por último, ha incidido en que "pagamos más impuestos que nunca y tenemos peores servicios públicos que nunca, además de la clamorosa ausencia de inversiones en la provincia" y ha afirmado que "las familias son las grandes perjudicadas por el sanchismo".