PP de Málaga critica "la inacción" del Gobierno ante "la asfixiante escalada de precios" y exige proteger a las familia

Archivo - El coordinador general de los 'populares' malagueños, Cristobal Ortega, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado este miércoles la "inacción" y el "abandono" del Gobierno de Pedro Sánchez a las familias malagueñas ante "la asfixiante escalada de precios" y el impacto de la inflación, situada en el 4,9%. Así, ha exigido medidas concretas.

"Familias, pensionistas y autónomos están cada vez más preocupados por llegar a fin de mes, llenar la cesta de la compra y hacer frente a sus facturas, mientras que el Ejecutivo socialista sigue elevando la recaudación fiscal año tras año", ha advertido en un comunicado.

Ortega ha criticado "la falta de medidas paliativas para aliviar la presión económica que soportan los hogares" y ha exigido a Sánchez que "pise el freno recaudatorio". "No puede seguir mirando hacia otro lado mientras los ciudadanos pierden cada día poder adquisitivo y la cesta de la compra se ha encarecido un 41%", ha afirmado.

En este sentido, Ortega ha defendido la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de aplicar un IVA del 0% a los productos básicos de la cesta de la compra, "con el objetivo de abaratar los alimentos y ofrecer un alivio directo a las economías familiares".

"Reducir al mínimo la carga fiscal de los productos esenciales es una medida necesaria para ayudar a quienes más están sufriendo la subida de los precios. Los malagueños necesitan soluciones, no un Gobierno que recauda 200.000 millones de euros más en impuestos", ha subrayado y ha recordado que Málaga "camina hacia su sexto récord de recaudación, tras superar los 6.000 millones de euros ingresados a las arcas públicas del Estado el pasado año".

Asimismo, el dirigente 'popular' ha reclamado a Sánchez que estudie otras medidas fiscales para reducir el impacto de la inflación, como la rebaja del IVA de la energía y el ajuste del IRPF a la evolución de los precios, junto con actuaciones de apoyo a autónomos, pequeñas empresas y sectores productivos.

"No se puede exigir a las familias, a los trabajadores y a quienes levantan cada día la persiana de sus negocios que soporten en solitario las consecuencias de esta inflación desbocada. Hace falta una política económica que proteja la capacidad adquisitiva y dé oxígeno a quienes generan empleo", ha señalado.

En este sentido, ha incidido igualmente en "el compromiso de un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo para poner en marcha medidas que se traduzcan en un alivio real para el bolsillo de los ciudadanos". "Desde el PP nos comprometemos a ofrecer respuesta urgente para bajar impuestos, frenar el impacto de la inflación, aliviar la cesta de la compra y devolver a las familias la tranquilidad de poder llegar a fin de mes", ha concluido.