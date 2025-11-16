El PP de Málaga cuestiona por qué ha dejado de contar la ciudad con una grúa para retirar vehículos pesados

MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha confirmado que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado una pregunta por escrito al Gobierno en la que cuestiona por qué Málaga ha dejado de contar con un servicio de grúa para la retirada de vehículos pesados averiados y evitar así atascos "de horas y horas" en las carreteras de la provincia.

Según ha detallado la formación en una nota, ante ello, Ortega ha recalcado que los problemas de movilidad se han acentuado en "los siete años de gobierno socialista" por la inacción de Sánchez en las carreteras malagueñas, y ha concretado que los atascos "de gran calado" que se han producido en las dos últimas semanas en la A-7 y en la A-45 por las averías de diferentes vehículos de carga han terminado bloqueando uno de los dos carriles disponibles.

En este sentido, el dirigente popular ha advertido que "cada mañana es una auténtica pesadilla" para los usuarios que se desplazan por la A-7 o la A-45 para llegar a Málaga, motivo por el que reclaman la bonificación del peaje de la Costa del Sol y "actuaciones urgentes como un tercer carril o carriles reversibles en distintos puntos de la provincia", así como una unidad de intervención rápida "que acabe de una vez por todas con este caos".

De esta forma, Ortega ha apuntado que la Diputación de Málaga y los Ayuntamientos de la capital y Rincón de la Victoria han puesto sobre la mesa "medidas viables que han sido desestimadas en todo momento por el Gobierno en las Mesas de Movilidad".

Por otro lado, tras sufrir dos atascos de más de diez kilómetros en esta misma semana, Ortega ha hecho un llamamiento a la movilización de los malagueños para que se sumen a la campaña de recogida de firmas que ha lanzado el Partido Popular "y demostrar así el hartazgo que sufren cada día que se desplazan por la A-7 oriental, así como la campaña iniciada para exigir al Gobierno la bonificación del peaje más caro de España", el de la Costa del Sol.

Además, el dirigente popular ha señalado que hace falta "voluntad política" para poner fin a una problemática que se ha agudizado en los últimos siete años "por la falta de inversión del Gobierno de Sánchez, Ábalos y Puente en Málaga".