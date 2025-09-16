El PP de Málaga destaca su peso en el 17 congreso regional con Carolina España como ponente y Carmona en la organización

Archivo - La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga, Carolina España, pronunciará la ponencia política en el 17 Congreso del PP de Andalucía que se celebra del 7 al 9 de noviembre en Sevilla. - PP - Archivo

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Málaga ha puesto en valor el peso de la formación provincial en el decimoséptimo congreso del PP andaluz, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre en Sevilla y para el que el actual presidente regional, el malagueño Juanma Moreno, presentó este pasado lunes su candidatura para seguir liderando el partido.

De este modo, la coordinadora de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del PP-A y presidenta del Comité Electoral Provincial, Carolina España, será la encargada de pronunciar la ponencia política, documento que profundizará sobre cuáles serán las principales líneas de actuación de la formación en los próximos años.

En el marco de la Junta Directiva Autonómica, también se ha aprobado la participación del secretario general provincial, José Ramón Carmona, como miembro del Comité Organizador del Congreso (COC), quien estará acompañado del vicesecretario de Organización, Manuel Marmolejo; y la presidenta de Nuevas Generaciones de Málaga, Jéssica Trujillo.

Desde el PP malagueño han destacado el papel clave de esta provincia dentro de la organización territorial más potente que tiene el PP en el conjunto de España. Así, han reivindicado su postura de escucha activa permanente con la sociedad malagueña y con los agentes sociales y económicos para seguir trabajando en el avance de Málaga y Andalucía, además de ser motor determinante en las reclamaciones al Gobierno de España ante su falta de apuesta e inversión por esta tierra.

"La apertura del partido a la sociedad y el talante de diálogo y consenso en la búsqueda del interés general es, junto a la gestión al frente de las instituciones que gobernamos, nuestra mejor tarjeta de presentación", explican los 'populares'.

"Eso nos posiciona como el partido que mejor conecta con la realidad de los malagueños y los andaluces, y eso quedará reflejado en el próximo congreso autonómico, tal y como hemos visto en anteriores citas congresuales", subrayan desde el PP de Málaga.