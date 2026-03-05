PP de Málaga dice que subida de precios y "voracidad fiscal" de Sánchez asfixia a familias y Gobierno "vende humo"

Archivo - El vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP de Málaga, Carlos Conde. - PP - Archivo

MÁLAGA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP de Málaga, Carlos Conde, ha criticado la pérdida de poder adquisitivo de las familias por la "nefasta gestión económica y fiscal del Gobierno de España", señalando que "mientras que los gobiernos del PP hacen sus deberes, aprueban presupuestos y generan empleo y oportunidades, el Ejecutivo de Sánchez sigue subiendo impuestos y continúa sin atajar la inflación".

De este modo, ha lamentado que "de nada sirve el esfuerzo que los ayuntamientos y la Junta realizan, con una fiscalidad moderada y con ayudas de apoyo a las familias y a las pymes, si desde el Gobierno de España no se ataja el aumento del coste de la vida", y ha señalado que "los precios están disparados, los salarios reales no crecen, la productividad está estancada y los impuestos estatales no paran de crecer y, en especial, la imposición sobre el trabajo".

Conde ha explicado que los salarios reales están estancados y más de la mitad de los trabajadores ganan entre una y dos veces el Salario Mínimo Interprofesional, lo que refleja una fuerte concentración en los tramos salariales más bajos. Además, el índice general de precios de los alimentos ha aumentado un 38% desde que Sánchez es presidente, a un ritmo sensiblemente mayor que los salarios.

Ese es el problema, ha añadido, y ha apuntado que "los salarios no pueden abordar esa inflación desbocada que Sánchez y Montero no quieren atajar", marco en el que ha advertido de que el gasto real por hogar no se ha recuperado desde la pandemia y sigue mostrando un patrón muy preocupante.

Así, ha especificado que las familias destinan un seis por ciento menos a alimentación que en 2018 y un diez por ciento menos a ropa, mientras que el gasto en vivienda y energía se ha disparado un nueve por ciento, punto en el que ha incidido en el gasto adicional en gasolina que sufren los malagueños por los continuos atascos que el Gobierno también se niega a solucionar.

"Hay informes que ya apuntan incluso a que las familias más vulnerables están dejando de gastar dinero en medicinas, mientras que otros estudios indican que la subida de la cesta de la compra sitúa la factura del hogar a la altura del salario mínimo, por lo que el gasto en vivienda y comida rondaría esos 1.200 euros al mes, sin incluir nada más", ha subrayado.

En esta línea, ha criticado que la presión fiscal alcanzó en 2025 un récord del 37,9% del PIB, tres puntos más que en 2018, lo que se traduce en una recaudación histórica por parte del Gobierno, que ha aumentado en 23.000 millones de euros por IVA, en 70.000 millones de euros por IRPF y en 61.000 millones por cotizaciones sociales, apuntando igualmente que el IRPF ha subido para todas las rentas y el tipo efectivo se encuentra en máximos históricos.

Conde ha puesto el foco sobre el precio de la vivienda "sin que el Gobierno tampoco desarrolle medidas efectivas para reducirlo ni promueva VPO", señalando que el coste de la vivienda nueva ha subido un 69%, mientras que las de segunda mano se han encarecido un 45% y el alquiler un 46%, todos ellos por encima de los salarios y el IPC.

"España es el cuarto país de la Unión Europea con más ocupados en riesgo de pobreza o exclusión social, con un 15,6%, frente al 10,9% de la media europea. Además, lideramos el desempleo juvenil, otra lacra que es sello del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, con el 25%", ha alertado.

Por tanto, ha afirmado que "una cosa es lo que el Gobierno trata de vendernos, con titulares como que España va como una moto o como un cohete, cuando la realidad es que los precios están disparados, los salarios reales no crecen, la productividad está estancada y los impuestos aumentan de una forma totalmente desmedida", ha insistido.

"Este escenario de inflación y voracidad fiscal ha generado la mayor recaudación de la historia para el Gobierno, pero, sin embargo, no se traduce en una mejora de los servicios públicos, del mantenimiento de las infraestructuras, en inversión pública, ni en el bienestar de las familias, que es lo que estamos demandando", ha abundado.

Ante esta situación, Conde ha reclamado al Gobierno de España que actualice de forma urgente el IRPF a la inflación, con la devolución incluso de parte de lo recaudado. "Si hemos dicho que hay una voracidad fiscal desmedida, que hay recursos reales en las arcas del Estado, devolvámoselos vía deflactación del IRPF a los españoles", ha argumentado.

Del mismo modo, ha señalado la propuesta del Partido Popular para crear un plan de vivienda inmediato y la aprobación de la Ley de Antiokupación, además de premiar fiscalmente el ahorro de las familias.

"Es una pena, de verdad, que los Gobiernos del PP en Andalucía y en Málaga hagamos nuestros deberes con presupuestos actualizados, con una fiscalidad moderada y un escenario de estabilidad para atraer la inversión y la creación de empleo y oportunidades, y que veamos lastrados esos buenos resultados por esa nefasta gestión económica del Gobierno de Sánchez y de Montero", ha expuesto el dirigente 'popular'.

En este sentido, ha reivindicado que en Andalucía "hemos roto muchos techos impuestos por el socialismo andaluz durante décadas y ya no somos el farolillo rojo en creación de empleo, sino que ahora somos líderes y hemos superado por primera vez a Cataluña en creación de autónomos, además de ser el tercer polo de creación de empresas tras Madrid y Barcelona".

Sobre Málaga, ha valorado que los datos de empleo también son buenos, de manera que la provincia tiene 10.665 parados menos que hace un año y ha aumentado la afiliación en 23.257 personas, además de ser la cuarta de España con mayor crecimiento de empleo en términos absolutos tras Madrid, Barcelona y Valencia.

Por ello, ha subrayado, "desde el Partido Popular reivindicamos lo que ustedes ya conocen, que desde el Gobierno de Pedro Sánchez y la ministra Montero se ponga a las personas en el centro de la gestión", alegando que "de nada esos discursos triunfalistas de un presidente del Gobierno que vende humo y que es incapaz de ver cómo las familias se están empobreciendo, cómo los jóvenes no pueden emanciparse y cómo el escenario económico real, que es el que a nosotros nos interesa, arroja a día de hoy datos mucho peores que hace ocho años", ha concluido.