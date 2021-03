El PP de Málaga espera que Génova acepte la propuesta de que Navarro siga como número 2 y destaca que son "leales"

Carmona subraya el trabajo de la secretaria provincial y dice que los estatutos están para cumplirse pero "también contemplan excepciones"

MÁLAGA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha confiado en que la dirección nacional del partido acepte la propuesta realizada el pasado domingo por el reelegido presidente provincial, Elías Bendodo, de que su número dos, la secretaria general, Patricia Navarro, pueda continuar en el cargo pese a que los estatutos impiden que se compatibilice el cargo de presidente o secretario provincial con estar en un gobierno.

El presidente provincial y consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía sí tiene una dispensa para la compatibilidad y ahora se está a la espera de que la dirección nacional se pronuncie oficialmente: "Elías Bendodo lo dijo muy claro, que lo iba a proponer a los órganos de la dirección nacional".

Así, ha subrayado que acatarán "cualquier decisión en ese sentido" porque son "leales". "Entendemos que los estatutos están para cumplirse en todos los casos, tanto en lo que supone para las compatibilidades como en las excepciones y eso es lo que ha dicho Bendodo", ha expresado.

"Somos un partido fuerte, leal al proyecto de Pablo Casado. Creemos que el PP de Málaga funciona, que es un partido moderno, uno de los más fuertes de España en militantes y resultados y ahora tenemos la suerte de tener que compatibilizarlo con la primera Junta de Andalucía no socialista", ha destacado, añadiendo que este hecho requiere "reforzar equipos y Patricia Navarro ha demostrado ser una extraordinaria secretaria general".

En este sentido, ha valorado que su labor "es esencial, extraordinaria, ha sabido compatibilizarlo y el PP de Málaga tiene un equipo importante que da soporte a los cuadros que dirigen la Junta". "Para nosotros es un orgullo que Juanma Moreno, Elías Bendodo y Patricia Navarro sean malagueños y ese trío ha funcionado a las mil maravillas", ha enfatizado.

Pese a ello, ha reiterado que si Génova no admite la petición trasladada por el líder de los 'populares' malagueños "seremos leales y será lo que diga la dirección nacional pero él ya expresó su deseo de que se atendiera su petición".

Respecto a si entiende la excepcionalidad permitida a Bendodo pero no a Navarro, Carmona no ha entrado en interpretaciones, limitándose a reiterar lo solicitado por el propio Bendodo a nivel nacional. Sí ha subrayado que "las reglas están muy claras, con unos estatutos que hay que cumplir y que permiten que esa incompatibilidad pueda contemplar excepciones".

"Los que tienen que decidir --en la dirección nacional-- decidirán si es compatible. Ese es nuestro deseo pero sin generar ningún problema", ha manifestado a los periodistas José Ramón Carmona, quien no se contempla como opción B en caso de que no se permita a Navarro seguir como número dos.

Así, ha sostenido que no están en ese planteamiento: "Lo digo de corazón, la situación es la del domingo, no ha variado nada". En este punto, cuestionado por las declaraciones desde Génova sobre esa incompatibilidad de Navarro, Carmona ha agregado que hay en estos momentos "un complejo trabajo de renovación de congresos que va más allá de Málaga y hasta que no se aclare no se tomará ninguna decisión" respecto a otras personas.

Sí ha reiterado el planteamiento de Bendodo, que "es claro, queremos que el PP de Málaga siga funcionando como hasta ahora". En este sentido, ha recordado que Patricia Navarro era secretaria provincial de los 'populares' y delegada de la Junta de Andalucía "hace tres días y hoy, nada ha cambiado".

También ha valorado Carmona el congreso del pasado domingo, "muy complicado a nivel organizativo". "Pocas veces verán un congreso tan numerosos en personas no asistentes, con más de 850 personas participando y eso conlleva un esfuerzo enorme de un partido moderno, que está a la vanguardia, fuerte, que gobierna al 75 por ciento de los malagueños, que tiene más de 30 alcaldes y con cuadros habituados a trabajar en las más duras".

BÁRCENAS

Por otro lado, cuestionado por las declaraciones del que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas en el juicio sobre la presunta caja B de la formación y la supuesta entrega de sobresueldos a dirigentes del partido, entre ellos el exlíder de la formación en Andalucía Javier Arenas, Carmona ha señalado que el propio senador "ha expresado en este asunto su clara voluntad de que se sepa todo".

"No tengo más que añadir. El PSOE e IU, Podemos, Adelante, no sé cómo llamarles, tienen suficientes problemas internos para poner el dedo en el otro. No hay nada nuevo y si lo hay que sea la justicia la que lo diga", ha resumido el dirigente del PP malagueño.

Así, ha recalcado su "absoluta claridad y transparencia" con este asunto, al tiempo que ha agregado que les llama "poderosamente la atención el montón de titulares que acapara el tema frente a otros que nos pillan más de cerca", refiriéndose a que se ha conocido este martes que un juez "ha reconocido 84 enchufados en la Faffe del PSOE, algunos serán de la provincia de Málaga y ese asunto no he conocido ninguna declaración ni siquiera del propio PSOE".

"Estamos convencidos de que la justicia debe avanzar, espero que aún más rápido para que los casos no se eternicen pero no podemos esperar todas las semanas a lo que dice Bárcenas", ha finalizado el coordinador del PP malagueño.