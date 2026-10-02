PP de Málaga pide dimisión de Marlaska: "El desmantelamiento del OCON expande narcotráfico y se cobra vida de inocentes"

Archivo - El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una imagen de archivo. - PP - Archivo

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por el PP de Málaga José Ramón Carmona ha exigido este viernes la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha anunciado que la formación pedirá en el Congreso su comparecencia tras conocerse que el presunto autor del asesinato del joven de Barcenillas en Málaga capital, un hombre al que se relaciona con la mafia somalí, había sido detenido un año antes y puesto en libertad.

En un comunicado, ha lamentado que "el desmantelamiento de la unidad de élite contra el narcotráfico OCON-Sur en 2022 "tiene como resultado la expansión del narcotráfico por todo el eje mediterráneo andaluz y se cobra la vida de inocentes" y se ha preguntado "cómo es posible que una persona detenida por un delito de esta gravedad no tenga un seguimiento por parte del Ministerio del Interior y pueda reincidir".

Además, ha advertido de que "la falta de medios y de agentes se traduce ya en una sensación de inseguridad palpable en la Costa del Sol", ha denunciado y ha recordado que el Ministerio del Interior mantiene la provincia con un déficit de 1.200 agentes pese a la tendencia alcista en los índices de criminalidad.

Así, ha señalado la necesidad de que "se asuman responsabilidades por el deterioro de la seguridad en el eje mediterráneo andaluz", y ha incidido en que, en los últimos años, "hemos visto imágenes insólitas como narcolanchas en el litoral de la Axarquía".

Por todo ello, ha pedido al Gobierno de Sánchez que dé explicaciones y le ha preguntado "qué falló" y si se "hizo algún tipo de seguimiento" tras la puerta en libertad del presunto asesino de Nacho, el joven que perdió la vida en Barcenillas tras ser confundido con un sicario.