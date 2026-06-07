El PP de Málaga pide al Gobierno más recursos para que las costas "dejen de ser autovías de impunidad" para narcolanchas

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, junto a la secretaria de Interior del PP, Ana Vázquez, y el presidente local y alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez. - PP DE MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha recriminado el déficit de medios tanto personales como materiales que sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "hacer frente al aumento y el cambio de modelo de la criminalidad", por lo que ha pedido al Gobierno de España más recursos para que nuestras costas "dejen de ser autovías de impunidad" para las narcolanchas.

Así lo ha explicado durante una visita a Vélez-Málaga junto a la secretaria de Interior del PP, Ana Vázquez, y el presidente local y alcalde del municipio, Jesús Lupiáñez, donde ha advertido de que "no es casualidad que los índices de criminalidad suban mientras el Gobierno mantiene a la baja el número de efectivos", marco en el que ha señalado el "déficit de 700 policías y 550 guardias civiles del que alertan los sindicatos en la provincia", según ha precisado la formación en una nota.

"Desde Manilva hasta Nerja, llevamos ya más de un año denunciando cómo las narcolanchas campan a sus anchas con absoluta impunidad y riéndose incluso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que les persiguen con medios deficitarios", ha explicado Navarro, quien ha destacado que "no podemos afrontar estas nuevas formas de delincuencia del siglo XXI con los medios del siglo XX y con el déficit de efectivos que tenemos".

De este modo, ha apuntado que los robos con violencia e intimidación han crecido más del doble en Vélez-Málaga desde 2021, mientras que los robos con fuerza en domicilios han aumentado un 90 por ciento en el municipio en los últimos cinco años.

Por ello, ha reclamado al Ejecutivo socialista "cambios normativos para que el peso de la ley caiga sobre todos aquellos que cometen delitos y ponen en peligro la vida de las personas, especialmente de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", así como más agentes y más medios materiales y tecnológicos "porque la tecnología avanza y también está para servir al ciudadano", ha apostillado.

Por su parte, Vázquez ha exigido al Gobierno de Sánchez y Marlaska que declare el litoral andaluz como Zona de Especial Singularidad ante el avance del narcotráfico y ha solicitado igualmente que se proteja a policías y guardias civiles como profesión de riesgo. "Estamos viendo que los narcos ya van desde Cádiz hasta Almería, llegando incluso hasta Murcia", ha especificado.

En este sentido, ha incidido en que "el abandono que sufre Málaga en materia de seguridad es tremendo", y ha criticado que, de los 61 cuarteles de la Guardia Civil en la provincia, sólo ocho están abiertos las 24 horas del día.

"La gente paga impuestos para sentirse segura", ha argumentado, apuntando que las agresiones a agentes en Andalucía se han incrementado un 35 por ciento desde que está Pedro Sánchez en el Gobierno, de manera que "una media de 40 efectivos de Policía y Guardia Civil son agredidos cada día en Andalucía".

Asimismo, Vázquez ha insistido en la necesidad de un plan de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, marco en el que ha informado de que el PP está trabajando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 150 medidas, entre ellas, la recuperación de una unidad de élite para la lucha contra el narcotráfico tras el desmantelamiento en 2022 del OCON-Sur, "sobre todo después de que la Fiscalía Antidroga de Andalucía haya relacionado su ausencia con la caída de las aprehensiones de droga y el aumento de la violencia de los narcos", ha alegado.

Por último, ha anunciado que el Grupo Popular presentará una iniciativa la próxima semana en el Congreso de los Diputados para reclamar más medios y para pedir la comparecencia de la Secretaria de Estado de Seguridad de manera urgente, "porque no queremos que lo que empezó en Cádiz se siga propagando por toda la costa andaluza", ha concluido.