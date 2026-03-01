El PP de Málaga reclama al Gobierno "que se tome en serio" la recuperación de la conexión ferroviaria

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid. - TURISMO COSTA DEL SOL - Archivo

MÁLAGA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha reclamado este domingo al Gobierno de España, junto con la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y los alcaldes populares de los principales núcleos turísticos de la provincia, "que se tome en serio" la recuperación de la conexión ferroviaria con Madrid y que habilite ayudas ante las pérdidas que están sufriendo los sectores afectados por este aislamiento.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, la dirigente popular ha instado al Ejecutivo de Sánchez a que "dé a los malagueños la importancia que nos merecemos dentro del marco nacional" y ha insistido en que los sectores afectados por este "parón consciente" de la alta velocidad "necesitan respuestas y atención".

"Pedimos al subdelegado del Gobierno que deje de negar las pérdidas en los sectores productivos claves para nuestra economía, que reivindique a los malagueños como representante del Gobierno y que luche por los intereses de nuestra provincia", ha recalcado.

Por ello, Del Cid ha precisado que son "muchos los daños que ya se están cuantificando" y que, incluso, "hay empresas que están recurriendo a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ante las pérdidas por este caos ferroviario".

De esta forma, Del Cid ha insistido en la necesidad de impulsar un plan de ayudas económicas ante las pérdidas que están afrontando "sectores productivos claves" para Málaga como el turismo. "Las pérdidas ya superan los 300 millones de euros", ha subrayado.

Además, y a las puertas de Semana Santa, Del Cid ha insistido en que este aislamiento ferroviario "nos resta capacidad competitiva con otros destinos" y que "no sólo afectará al turismo, sino a todos los sectores productivos de la provincia".

"La falta de transparencia del Gobierno, que ha tardado tres semanas en acelerar los trabajos en el talud desprendido en Álora, está poniendo a la provincia entre la espada y la pared con el comienzo de la temporada alta a la vuelta de la esquina", ha relatado.