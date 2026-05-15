PP Málaga reivindica el talento femenino como motor de progreso: "Vosotras diseñáis esas políticas que aplicamos"

Miembros del PP Málaga en un acto electoral sobre el talento femenino. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reivindicado este viernes el talento femenino como motor de progreso. "Vosotras diseñáis esas políticas de superación que nosotros aplicamos desde las instituciones en favor de la igualdad y en favor de la mujer andaluza y malagueña", ha subrayado durante una reunión con mujeres de diferentes sectores productivos.

Así, junto al vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, y la presidenta del Consejo de Alcaldes de la formación provincial, Margarita del Cid, Navarro ha expuesto que "en el PP no nos dedicamos sólo a visibilizar el talento femenino, sino que intentamos copiarlo y, gracias a eso, en Andalucía hemos llegado a tocar cotas más altas de progreso y de oportunidades para las mujeres".

La dirigente 'popular' ha agradecido su participación a las ponentes, --Cristina Pitarch, Maryam Blanes, Paloma Saborido y Maripaz Hurtado--, valorando su ejemplo "de superación y para romper techos de cristal". "Ese corazón que ponéis a vuestro trabajo y esa empatía tiene mucho de identidad y de orgullo andaluz y malagueño, y eso es algo que compartimos al 100% los hombres y mujeres del PP", ha manifestado.

De este modo, ha valorado que las políticas del Gobierno de Juanma Moreno se traducen en una caída del 8% del paro femenino desde 2019 y en que tengamos 315.000 mujeres ocupadas más que entonces, y ha señalado, igualmente, que la brecha salarial ha bajado ocho puntos y que ahora tenemos más directivas de medianas empresas que la media de España y de Europa.

"Hoy, Andalucía, con las mujeres al frente, somos punta de lanza, y tenemos que decírselo a todos y sentirnos orgullosos", ha apostillado la presidenta provincial, quien ha señalado "la escucha activa, el diálogo y el colaboracionismo constante con la sociedad civil" como la "fórmula del éxito para, entre todos, solucionar los problemas y mejorar la sociedad, independientemente de los colores políticos".

Según ha afirmado, los hombres son "una pieza indispensable en el camino hacia una sociedad más justa e igualitaria" y ha advertido de que "tenemos muchos retos que superar y este camino tenemos que hacerlo juntos". En este sentido ha reivindicado que el PP no practica "un feminismo excluyente", sino uno "en el que hombres y mujeres van de la mano y junto a la sociedad civil para atinar en esas propuestas y esas soluciones para seguir avanzando".

"Somos muy conscientes de que esa Andalucía más igualitaria no se construye desde la confrontación, sino desde la confluencia del talento femenino y masculino; desde ese punto de unión en el que hombres y mujeres nos damos las manos para triunfar juntos. Se construye desde la conciliación", ha insistido Navarro, quien ha alegado que la conciliación "es un tema de hombres y mujeres".

Por todo ello, ha pedido el voto este domingo para Juanma Moreno, "posiblemente el presidente más feminista que ha tenido Andalucía, ahí están los datos, y el que más ha trabajado por la igualdad en esta tierra".

Por su parte, Bendodo ha destacado que Málaga y Andalucía cuentan con mujeres "con talento, con responsabilidad y con capacidad para estar donde se decide el futuro", subrayando que el PP no sólo quiere hablar de la fuerza de las mujeres, sino "reconocerla y agradecerla".

El dirigente popular ha señalado que el PP malagueño y andaluz "tienen cara de mujer", punto en el que ha recordado el papel de mujeres en responsabilidades institucionales y orgánicas, y ha afirmado que, "gracias a eso, las cosas van mejor".

Ha apelado a las mujeres andaluzas a "consolidar el cambio iniciado por Juanma Moreno" y ha recordado que Andalucía "ha cogido una senda de crecimiento que ni habíamos soñado" tras dejar atrás la etapa del millón de parados.

Por último, ha afirmado que Andalucía mira hoy "de tú a tú a Cataluña y a Madrid", y ha mostrado su convencimiento de que esta tierra está preparada para liderar España, "siempre que el próximo domingo se consolide en las urnas el proyecto de estabilidad, moderación y buena gestión del PP", ha concluido.

